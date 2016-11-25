Сближение с Россией неизбежно. - Федоровский

Самый издаваемый во Франции российский писатель, бывший советский дипломат Владимир Федоровский радуется новым тенденциям, продемонстрированным Дональдом Трампом и Франсуа Фийоном в отношении России. По его мнению, "это исторический шанс". Интервью с Федоровским опубликовано в Le Temps.

"Дональд Трамп в США, возможно, Франсуа Фийон во Франции... Западные страны, похоже, готовы выбирать руководителей, которые призывают к сближению с Владимиром Путиным. Это хорошо?"- спросил интервьюер.

"На мой взгляд, это исторический шанс: благоприятный для нас момент отдалиться от порога третьей мировой войны, к которому мы угрожающе приблизились. Тем не менее, еще остаются поборники политкорректности, которые отрицают эту эволюцию. И их можно понять, настолько Путин стал антитезой такой политкорректности", - ответил Федоровский.

"Неужели действительно возможна третья мировая?"- поинтересовался журналист.

"Часть западной элиты, особенно в США, хотела бы конфронтации, - полагает писатель. - В таком контексте избрание Трампа дает нам шанс отодвинуться от этой угрозы. Я абстрагируюсь от личностей. Я думаю об общем интересе и об исторических и культурных симпатиях между Европой и Россией. В конце концов, президенты уходят, а Толстой, Достоевский и Бальзак остаются".

На предположение журналиста о влиянии Путина на избрание Трампа и обвинениях во взломе переписки Хиллари Клинтон Федоровский ответил: "Не мне судить. К тому же я еще не видел доказательств, подтверждающих подобные обвинения. Во время одной из моих встреч с Путиным он мне сказал: "Я не хитроумный". Стоит избегать следования подобной логике и не приумножать число взаимных обвинений. Играя в эту игру, можно дойти до утверждения, что это Владимир Путин заставил французов выбрать Франсуа Фийона. Фийон не кандидат Путина или Чайковского?"

Журналист заметил, что все же между Путиным и Фийоном существует давняя дружба.

"Фийон думает об интересах Франции. Но он не больший поклонник Путина, чем я. У российского президента своя собственная логика, которая компенсирует отсутствие общей точки зрения Кремля. Как говорится, среди слепых и кривой король, и пропагандистская война Москвы, пусть даже предназначенная прежде всего для решения внутренних задач, набирает опасные обороты. Но не стоит упускать из виду другую опасность - я имею в виду мировую войну против исламизма. Здесь Россия является незаменимым союзником", - ответил Федоровский.

"Посредством поддержки Асада и бомбовых ударов по десяткам тысяч гражданских в Алеппо?" - спросил интервьюер.

"Я часто разговариваю с различными экспертами по этому региону, они знают, что исламисты используют гражданских лиц в качестве живого щита, - ответил Федоровский. - Если бы Россия не вмешалась крупными силами в прошлом году, то "Джебхат ан-Нусра" ("Аль-Каида") сегодня была бы у власти в Дамаске". "Заметьте, что Россия не делает особого акцента на Асаде, - добавил писатель. - Она в первую очередь думает о собственных интересах и о необходимости предотвратить распространение исламистской угрозы на территории Кавказа".

На слова журналиста о том, что Россия и сирийский режим своими действиями играют на руку "Аль-Каиде", Федоровский возразил:

"Вы еще мне скажете, что это Россия создала "Джебхат ан-Нусру"? Нам прекрасно известно: это американцы лелеяли надежду на то, что "Ан-Нусра" может стать приемлемой альтернативой. Единственное неизбежное решение - "иметь дело" с Россией, и именно это предлагает Дональд Трамп. Единственный способ со временем отстранить Башара Асада - это сотрудничать с ним. Аналогичным образом, если мы хотим выйти за пределы путинской системы, надо сегодня договариваться с Россией на военном поприще".

"Иметь дело" с Россией означает принести в жертву сирийское население?"- спросил интервьюер.

"Не существует войны без убитых. Я надеюсь и уповаю на примирение в Сирии, но оно должно начаться со сближения с Россией", - ответил Владимир Федоровский.