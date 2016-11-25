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25 ноября 16, 15:46
Создатель пива Corona сделал миллионерами жителей деревушки
Антонино Фернандес,пиво Corona
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Земляки миллиардера получат от него в наследство 210 миллионов долларов.
Земляки миллиардера получат от него в наследство 210 миллионов долларов.

Испанский миллиардер Антонино Фернандес, создавший пивной бренд Corona, завещал каждому жителю своей родной деревни по 2,6 миллиона долларов, передает Daily Mail.

Фернандес родился в 1917 году в маленькой деревни Серезалес дель Сондадо в испанской провинции Лион. В 1949 он переехад в Мексику, где основал пивоварную компанию Grupo Modelo. Компания известна прославившимся на весь мир пивом Corona.

Бизнесмен умер в августе в возрасте 98 лет и оставил 210 миллионов долларов восьмидесяти жителям своей родной деревушки в Испании.

Максимино Санчес, владелец единственного бара в деревне, в интервью местной газете Diario de León сказал, что "жители не знают, что будут делать без Антонио".
Ранее Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых людей планеты, в который вошли 200 миллиардеров.
Korrespondent
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