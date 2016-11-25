Создатель пива Corona сделал миллионерами жителей деревушки

Испанский миллиардер Антонино Фернандес, создавший пивной бренд Corona, завещал каждому жителю своей родной деревни по 2,6 миллиона долларов, передает Daily Mail.

Фернандес родился в 1917 году в маленькой деревни Серезалес дель Сондадо в испанской провинции Лион. В 1949 он переехад в Мексику, где основал пивоварную компанию Grupo Modelo. Компания известна прославившимся на весь мир пивом Corona.

Бизнесмен умер в августе в возрасте 98 лет и оставил 210 миллионов долларов восьмидесяти жителям своей родной деревушки в Испании.





Максимино Санчес, владелец единственного бара в деревне, в интервью местной газете Diario de León сказал, что "жители не знают, что будут делать без Антонио".

Ранее Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых людей планеты, в который вошли 200 миллиардеров.



