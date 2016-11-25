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25 ноября 16, 23:36
20 фотографий невероятной красоты Земли
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Необычное облако, волшебное место в Австрии,радугу на 360° и другие чудеса на планете Земля.

Мир вокруг нас прекрасен, нужно лишь уметь разглядеть его красоту.

Благодаря стараниям фотографов со всего света, у нас есть возможность полюбоваться на необычные кадры, ценность которым придает их абсолютно реальное происхождение. 

">20 фотографий невероятной красоты Земли

Рассвет на высоте 10 000 метров

Сказочная железная дорога, Швейцария

Посадка в утреннем тумане

Необычное облако. Теперь мы знаем, как выглядят ангелы

Ледяная пещера, освещенная факелом

Божья коровка в утренней росе

Облако: невероятный кадр

Дождь над равниной – вид из самолета

Один на миллион

Цунами из облаков

Волшебное место в Австрии – Grüner See. С августа по апрель – это обычный парк, а весной талая вода с гор затапливает его на 4-8 метров. И так каждый год.

Редкое и удивительное атмосферное явление – «Огненная радуга»

Радужное преломление света в капельках воды

Морской песок под микроскопом с 300-кратным увеличением

Родохрозит – красивейший минерал, также известен как роза инков

Вид с высоты 8 тысяч метров

Всплеск – от брошенного в воду камня во время заката

В редких случаях можно увидеть радугу на 360° из самолета

Кристально чистые льды Байкала

Цветение лотоса

Лавандовые поля. Рассвет. Представьте этот аромат…

Природа – прекрасный художник

Сказочная зима


Таймс Сквер, Нью-Йорк, США. Вид снизу.

Источник: emosurf.com
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