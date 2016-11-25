Мир вокруг нас прекрасен, нужно лишь уметь разглядеть его красоту.
Благодаря стараниям фотографов со всего света, у нас есть возможность полюбоваться на необычные кадры, ценность которым придает их абсолютно реальное происхождение.
">20 фотографий невероятной красоты Земли
Рассвет на высоте 10 000 метров
Сказочная железная дорога, Швейцария
Посадка в утреннем тумане
Необычное облако. Теперь мы знаем, как выглядят ангелы
Ледяная пещера, освещенная факелом
Божья коровка в утренней росе
Дождь над равниной – вид из самолета
Волшебное место в Австрии – Grüner See. С августа по апрель – это обычный парк, а весной талая вода с гор затапливает его на 4-8 метров. И так каждый год.
Редкое и удивительное атмосферное явление – «Огненная радуга»
Радужное преломление света в капельках воды
Морской песок под микроскопом с 300-кратным увеличением
Родохрозит – красивейший минерал, также известен как роза инков
Вид с высоты 8 тысяч метров
Всплеск – от брошенного в воду камня во время заката
В редких случаях можно увидеть радугу на 360° из самолета
Кристально чистые льды Байкала
Лавандовые поля. Рассвет. Представьте этот аромат…
Природа – прекрасный художник
Сказочная зима
Таймс Сквер, Нью-Йорк, США. Вид снизу.