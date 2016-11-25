Мир вокруг нас прекрасен, нужно лишь уметь разглядеть его красоту.

Благодаря стараниям фотографов со всего света, у нас есть возможность полюбоваться на необычные кадры, ценность которым придает их абсолютно реальное происхождение.

">20 фотографий невероятной красоты Земли