Скончался Фидель Кастро (ФОТО, ВИДЕО)

Фидель Кастро в последние годы тяжело болел и редко появлялся на публике. В 2006 году он фактически передал управление государством младшему брату Раулю.













Последние два года между Кубой и Соединенными Штатами наблюдалось потепление в отношениях. В этом году Барак Обама стал первым президентом США, посетившим Кубу за несколько десятков лет.









Самая последняя фотография Фиделя Кастро — встреча с бывшим лидером Вьетнама в Гаване, чуть больше недели назад Фото: REUTERS

