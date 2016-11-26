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26 ноября 16, 12:26
Скончался Фидель Кастро (ФОТО, ВИДЕО)
Умер Фидель Кастр
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Кубинский революционер Фидель Кастро скончался в пятницу вечером, сегодня его кремируют
В Гаване вечером в пятницу, 25 ноября, на 91-м году жизни скончался лидер Кубинской революции, многолетний глава государства Фидель Кастро.

О смерти Фиделя сообщил его брат, действующий председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро, пишет DW.com.

Фидель Кастро возглавил вооруженное восстание на Кубе в 1950-х годах, которое привело к свержению режима диктатора Фульхенсио Батисты 1 января 1959. После этого он являлся председателем Совета министров и председателем Государственного совета Кубы (президентом) в 1959-2008 и 1976-2008 годах и первым секретарем ЦК правящей Коммунистической партии Кубы в 1961-2011 годах. Правление Кастро сказалось среди прочего и жестким противостоянием Кубы с США.



Речь Фиделя Кастро о смерти Че Гевары. Че Гевара был расстрелян 9 октября 1967 года. Фидель Кастро не мог не прокомментировать смерть своего боевого товарища... :

Фидель Кастро в последние годы тяжело болел и редко появлялся на публике. В 2006 году он фактически передал управление государством младшему брату Раулю.



Последние два года между Кубой и Соединенными Штатами наблюдалось потепление в отношениях. В этом году Барак Обама стал первым президентом США, посетившим Кубу за несколько десятков лет.


Самая последняя фотография Фиделя Кастро — встреча с бывшим лидером Вьетнама в Гаване, чуть больше недели назад Фото: REUTERS

Carlos Puebla - Y en eso llego Fidel. Песня, посвященная Фиделю Кастро:


Источник: pravda.com.ua
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