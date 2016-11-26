Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.99
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
27.27
USD
25.72
RUB
0.40
EUR
28.62
USD
26.86
RUB
0.42
Новости
Мир
26 ноября 16, 22:57
В Швейцарии погибла в ДТП 19-летняя наследница ЮКОСа
Диана Лебедева
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Автомобиль девушки упал в воду с моста, который местные жители называют "сатанинским".
В Швейцарии в страшной аварии погибла 19-летняя наследница совладельца ЮКОСа Платона Лебедева - Диана. Как сообщают российские СМИ, автомобиль девушки упал с моста в воду. В пресс-службе посольства РФ данную информацию подтвердили, передают Нескучные новости.

Отмечается, что тело Лебедевой и 23-летнего парня, который ехал вместе с ней, обнаружили на дне реки.

По информации российских СМИ, в аварии вместе с внучкой бизнесмена Платона Лебедева погиб племянник Субхи Шихлинского - начальника управления государственного отдела правового департамента правительства РФ - Азер Ягубов.



Упавший в озеро автомобиль не могли найти несколько часов, так как не было свидетелей аварии. Родственники Ягубова уже прибыли в Швейцарию для опознания тела. По словам родных, молодой человек последние девять лет прожил в Лугано и учился в магистратуре на первом курсе.

Последний раз отец 23-летнего Руслана общался с ним за день до гибели. Как отметил мужчина, все было в порядке. Молодой человек, по словам отца, алкоголь не употреблял.

С Дианой Лебедевой молодого человека связывали исключительно дружеские отношения.

В Instagram Дианы Лебедевой появились первые комментарии в связи в ее гибелью.

Источник: neskuchno-news
Ещё по теме:
Украина с США совершит наблюдательный полет над РФ
Раздача денег - новый тренд в мировой экономике, - блогер
Кернес припомнил Луценко обещание не мстить
За что голосовала Швейцария на референдуме?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Какими будут отношения между Кубой и США после смерти Кастро
noimageСкончался Фидель Кастро (ФОТО, ВИДЕО)
noimage20 фотографий невероятной красоты Земли
noimageВ Британии убит эксперт по делу Литвиненко
noimageСоздатель пива Corona сделал миллионерами жителей деревушки
Лента новостей
Загрузка...