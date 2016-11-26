В Швейцарии погибла в ДТП 19-летняя наследница ЮКОСа

В Швейцарии в страшной аварии погибла 19-летняя наследница совладельца ЮКОСа Платона Лебедева - Диана. Как сообщают российские СМИ, автомобиль девушки упал с моста в воду. В пресс-службе посольства РФ данную информацию подтвердили, передают Нескучные новости.





Отмечается, что тело Лебедевой и 23-летнего парня, который ехал вместе с ней, обнаружили на дне реки.





По информации российских СМИ, в аварии вместе с внучкой бизнесмена Платона Лебедева погиб племянник Субхи Шихлинского - начальника управления государственного отдела правового департамента правительства РФ - Азер Ягубов.













Упавший в озеро автомобиль не могли найти несколько часов, так как не было свидетелей аварии. Родственники Ягубова уже прибыли в Швейцарию для опознания тела. По словам родных, молодой человек последние девять лет прожил в Лугано и учился в магистратуре на первом курсе.





Последний раз отец 23-летнего Руслана общался с ним за день до гибели. Как отметил мужчина, все было в порядке. Молодой человек, по словам отца, алкоголь не употреблял.





С Дианой Лебедевой молодого человека связывали исключительно дружеские отношения.





В Instagram Дианы Лебедевой появились первые комментарии в связи в ее гибелью.







