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27 ноября 16, 20:13
В Турции задержали журналистов ВВС и Голоса Америки
Полиция
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Задержания были произведены в городах Диярбакыр и Ширван.

Власти Турции задержали двух журналистов, работавших на зарубежные СМИ, сообщает агентство АП.

Так, корреспондент турецкой службы Би-би-си Хатис Камер была задержана в субботу в городе Ширван на юго-востоке Турции.

В тот же день в провинции Диярбакыр задержали внештатного корреспондента радиостанции Голос Америки Хаджана Фаргина.

Власти пока не дали разъяснений по поводу задержания журналистов.

Как сообщалось, 11 ноября в аэропорту Ататюрка в Стамбуле был задержан издатель оппозиционной газеты Cumhuriyet Акын Аталай.

Ранее суд выдал ордера на арест главного редактора оппозиционной газеты Cumhurriyet Мурата Сабунджу и восьми других руководителей и журналистов издания. Они были задержаны 31 задерпо подозрению в причастности к терроризму.

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Korrespondent
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