В Турции задержали журналистов ВВС и Голоса Америки

Власти Турции задержали двух журналистов, работавших на зарубежные СМИ, сообщает агентство АП.

Так, корреспондент турецкой службы Би-би-си Хатис Камер была задержана в субботу в городе Ширван на юго-востоке Турции.

В тот же день в провинции Диярбакыр задержали внештатного корреспондента радиостанции Голос Америки Хаджана Фаргина.

Власти пока не дали разъяснений по поводу задержания журналистов.

Как сообщалось, 11 ноября в аэропорту Ататюрка в Стамбуле был задержан издатель оппозиционной газеты Cumhuriyet Акын Аталай.

Ранее суд выдал ордера на арест главного редактора оппозиционной газеты Cumhurriyet Мурата Сабунджу и восьми других руководителей и журналистов издания. Они были задержаны 31 задерпо подозрению в причастности к терроризму.

Спецслужбы Турции задержали 12 граждан России