Из-под Трампа выбивают президентское кресло

У демократов появилась надежда уличить конкурентов или одну зарубежную державу в подтасовке результатов голосования. Ведь отрыв в два миллиона голосов дает основания полагать, что в некоторых штатах результаты были искажены





В субботу, 26 ноября, предвыборный штаб Хиллари Клинтон заявил о том, что будет участвовать в пересчете голосов в штате Висконсин, о котором ходатайствовала бывшая кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн, отмечают Нескучные новости.





На сайте Medium было размещено официальное заявление советника Клинтон по юридическим вопросам Марка Элиаса: «Так как мы не обнаружили никаких требующих принятия мер доказательств взлома или попыток изменить технологию голосования извне, мы сами не планировали пользоваться этой опцией — пересчетом бюллетеней. Однако сейчас, когда в штате Висконсин был инициирован пересчет голосов, мы намерены принять участие, чтобы убедиться, что этот процесс проходит в справедливом для всех сторон режиме. Если Джилл Стайн поступит, как и обещала, и направит запрос о пересчете голосов также в Пенсильвании и Мичигане, то мы изберем такой же подход и в отношении этих штатов».





В указанных трех штатах Дональд Трамп победил с минимальным перевесом. В Висконсине он обошел Хиллари Клинтон на 27 тысяч голосов, в Пенсильвании — на 60 тысяч, в Мичигане — на 10 тысяч 704 голоса. В целом по стране Трамп набрал почти на 2 миллиона голосов меньше, чем Клинтон, но это не повлияло на результат выборов из-за непрямой избирательной системы, существующей США.





Джилл Стайн инициировала пересчет бюллетеней, не веря в победу Трампа. Пока ей удалось добиться согласия избирательной комиссии Висконсина, удовлетворившей ее ходатайство. Ожидается, что пересчет должен быть завершен не позднее 13 декабря.





При этом расходы на работу избирательной комиссии в связи с пересчетом голосов должен будет оплатить предвыборный штаб Стайн. Для пересчета голосов в Висконсине потребуется 1,1 миллиона долларов к 25 ноября, в Пенсильвании — 5 миллионов долларов к 28 ноября, в Мичигане — 6 миллионов долларов к 30 ноября. Эти данные указаны на сайте Стайн, которая проводит кампанию по сбору необходимых денежных средств. К настоящему времени ей удалось собрать 5,86 миллиона долларов. То есть, деньги на пересчет в Висконсине уже есть.





Дональд Трамп резко отреагировал на попытку пересмотра результатов голосования 8 ноября. Избранный президент назвал инициативу Стайн мошенничеством. Узнав, что ее поддержал предвыборный штаб Хиллари Клинтон, Трамп напомнил всем, что его соперница ранее признала свое поражение. «И мы все должны принять этот результат, чтобы затем посмотреть в будущее Америки», — заявил Трамп.



