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28 ноября 16, 09:36
Фийон - единый кандидат от "республиканцев"
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Единым кандидатом на пост президента Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" стал Франсуа Фийон.

Он победил в проведенном накануне, в воскресенье, 27 ноября, втором туре праймериз, получив 67% голосов. При это он опередил своего соперника мэра Бордо Алена Жюппе на 30%.

В то же время бывший президент Франции Николя Саркози, который участвовал на раннем этапе в избирательном марафоне, поздравил его с победой, призвав "республиканцев" объединиться вокруг отныне единого кандидата партии.

Ален Жюппе уже признал свое поражение и заверил, что будет поддерживать Фийона на президентских выборах. Вместе с тем Фийон в воскресенье вечером в своем первом выступлении в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, заявил, что "протягивает руку всем, кто хотел бы служить стране".

Напомним, как сообщалось, выборы президента во Франции состоятся весной 2017 года. Основным конкурентом представителя партии " Республиканцы" называют главу "Национального фронта" Марин Ле Пен.
URA-Inform
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