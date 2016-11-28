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28 ноября 16, 09:38
Германия охвачена тотальной слежкой
германия,флаг
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Недавно Сноуден заявил, что в тени предвыборной кампании в США такие страны, как Россия и Китай, примут новые законы с целью слежки за населением.

Недавно американский информатор Эдвард Сноуден заявил, что в тени предвыборной кампании в США такие страны, как Россия и Китай, примут новые законы с целью слежки за населением. Сноуден не упомянул Германию, но в последнее время в стране ввели удивительно много мер для слежки, пишет немецкий Der Spiegel.

К примеру, несколько недель назад немецкие власти в ускоренном режиме ввели новые правила работы немецкой разведслужбы BND. Новый закон разрешает ей подключаться к расположенным на территории ФРГ точкам обмена интернет-трафиком, что вызвало немалое сопротивление. Правозащитная организация Amnesty International назвала новый закон "разрешением на тотальную слежку", передают корреспонденты.

Также в следующем году в Германии начнет работать Zitis - Служба противодействия кибертерроризму. Порядка 60 сотрудников будут заниматься дешифровкой зашифрованной информации и помогать полиции и контрразведке. До 2022 года число сотрудников Zitis вырастет до 400 человек.

Несмотря на наличие в Германии и так довольно большого количества камер наблюдения в общественных местах, после терактов в Ансбахе и Мюнхене глава МВД Томас де Мезьер потребовал ослабить правила для частных камер вроде тех, что установлены на стадионах или торговых центрах. А в августе министр высказался за использование программного обеспечения, позволяющего идентифицировать личность по чертам лица, на вокзалах и аэропортах, говорится в статье.

"Матерью" всех немецких проектов по слежке, как подчеркивает издание, считается закон о резервном сохранении личных данных по трафику, принятый Бундестагом в октябре 2015 года. Согласно закону, немецкие провайдеры должны 10 недель сохранять данные, когда и с кем разговаривал тот или иной пользователь и с какого IP-адреса. Помимо этого, провайдеры обязаны четыре недели хранить данные о местонахождении пользователя для правоохранительных органов. В то же время содержание разговоров, электронные письма и история интернет-поиска не сохраняются, замечают авторы. Окончательно перейти к соблюдению новых правил немецкие провайдеры обязаны с 1 июля 2017 года.

К тому же, добавляет Der Spiegel, частью так называемого антитеррористического пакета стали и другие изменения, касающиеся рядовых граждан. В частности, в будущем телефонные сим-карты будут продаваться только при предъявлении удостоверения личности, а правоохранители в случае наличия подозрений в терроризме смогут сохранять данные о лицах моложе 14 лет.

Inopressa
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