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28 ноября 16, 12:08
Инфо о чеченце-киллере и отравлении в Суррее засекретили
ОИ-2012,Лондон,Англия,
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Министр внутренних дел Великобритании Радд доказала, что информацию британских разведслужб о Валиде Лурахмаеве и любых его контактах с Перепиличным нельзя оглашать, так как она может нанести ущерб национальной безопасности.

На коронерском дознании в связи со смертью российского бизнесмена Александра Перепиличного, умершего в британском Суррее в 2012 году, "будут засекречены разведданные о международном киллере, собранные MI-5", - сообщает журналист The Sunday Times Том Харпер.

Министр внутренних дел Великобритании Радд доказала, что информацию британских разведслужб о Валиде Лурахмаеве нельзя оглашать, так как она может нанести ущерб национальной безопасности. "На прошлой неделе Высокий суд удовлетворил ходатайство Радд и постановил запретить огласку данных MI-5 о Лурахмаеве и любых его контактах с Перепиличным", - говорится в статье.

Корреспондент напоминает, что Перепиличный умер скоропостижно "вскоре после того, как он разоблачил аферу с 150 млн фунтов, в которой были замешаны высокопоставленные российские чиновники".

Позднее в его желудке были найдены следы вещества, которое содержится в ядовитом растении Gelsemium elegans.

Полиция Суррея не находит в смерти Перепиличного ничего, наводящего на подозрения. Дознание должно возобновиться в марте.

Автор статьи сообщает, что в этом году Лурахмаева арестовали в Турции, но, где он сейчас, неизвестно. "В 2012 году во время обыска в его доме в Москве полиция, по некоторым сведениям, нашла список намеченных жертв, в котором было имя Перепиличного с его домашним адресом в Великобритании", - говорится в статье.

Inopressa
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