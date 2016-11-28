Фальшивый траур на Кубе по Фиделю Кастро

После смерти Фиделя Кастро коммунистический остров в Карибском море ждет неопределенность. Однако, власть имущие позаботились о многом заранее - кубинцам остается только ждать, тем более, что "со временем они поняли, что так безопаснее".

Несколько студентов собрались перед зданием университета в кубинской столице, чтобы почтить память Команданте. "Да здравствует Фидель, да здравствует Куба, да здравствует революция!" - скандировали они. "Однако подавляющее большинство жителей страны относительно безучастно отреагировали на известие о смерти лидера кубинской революции, - говорится в статье. Коллективной скорби не ощущается, по крайней мере пока. Удивительное явление для страны, которая пять десятилетий целиком и полностью была подчинена воле этого человека".

Официальные траурные мероприятия начинаются с понедельника. "Большинство кубинцев заняли выжидательную позицию - они этому научились. Так безопаснее, и власть имущим это по душе. Траур, как и многое другое, происходит по указке сверху. На вторник запланирована массовая демонстрация на площади революции в Гаване. Начиная со среды урна с прахом Кастро в ходе четырехдневной процессии будет доставлена в Сантьяго-де-Куба. Там в воскресенье Lider Maximo будет похоронен", - сообщает Койфер.

"Кастро уже давно олицетворял миф, который пропагандистская машина режима превратила в светлый образ коммунизма. Хозяину карибского острова еще при жизни удалось отделить себя от своих жестоких преступлений. Навсегда останется неизвестным истинное число тех, кто погиб в открытом море, спасаясь от режима", - продолжает автор.

Как заявил на днях глава Кубинской комиссии по правам человека и национальному примирению (CCDHRN) Элисандро Санчес, "мы прогнозируем, что количество репрессий в текущем году превысит отметку в 10 тыс. случаев". Это самый высокий показатель по числу арестов за последние шесть лет, констатирует издание.

"Времена расправ без суда и следствия остались в прошлом, солдаты режима работают сегодня более тонко: у дверей диссидента то и дело появляются "возмущенные граждане", которые, иногда с санкции государства, могут сломать оппозиционеру нос - стражи порядка при этом бездействуют. То, что в случае Турции приводит к громкому негодованию демократических сил, в случае с Кубой сопровождается странным терпеливым отношением к этим актам насилия со стороны политологов и комментаторов, занимающихся кубинской темой", - замечает автор публикации.

"В эру, наступающую после Кастро, кубинская оппозиция входит практически без лидера. Одна из ключевых фигур оппозиции, Освальдо Пайа погиб четыре года назад при загадочных обстоятельствах - его семья до сих пор безрезультатно добивается независимого международного расследования", - пишет Койфер.

Оппозиционным силам трудно достучаться до простых граждан еще и потому, что кубинцы ориентируются только на информацию, которую они получают из прогосударственных СМИ. "А в кубинских новостях нет никаких проблем: ни бедности, ни голода. Даже спустя два года после начала инициированной президентом США Бараком Обамой и состоявшейся при посредничестве Папы Франциска оттепели в отношениях между Вашингтоном и Гаваной любая деятельность оппозиции на территории Кубы остается незаконной", - говорится в статье.

"И тем не менее, - пишет немецкий журналист, - вместе с Фиделем ушел мощнейший механизм, тормозивший оттепель. Его брат Рауль, которого считают отцом-основателем процесса сближения с Америкой, может начать активнее реализовывать задуманное. У него осталось около двух лет на перестройку и смену поколений в таком виде, в каком это было бы приемлемо для клана Кастро. После этого, по всей видимости, он уйдет на пенсию".

Его преемником, по некоторым данным, может стать нынешний министр иностранных дел Бруно Родригез. Но и при нем, полагает автор, оппозиции придется нелегко: он выступает за сохранение притязаний на власть социалистической элиты, состоящей практически полностью из белых мужчин - потомков испанских колонизаторов или беженцев из Европы.

"Кубинцы будут осторожно настаивать на изменениях, - прогнозирует автор. - Медленное начало рыночной открытости Кубы приносит первые плоды: оно улучшило ситуацию с поставками товаров, создает рабочие места, хотя и увеличивает пропасть между теми, кто работает в доходном частном бизнесе и на государство".