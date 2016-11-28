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28 ноября 16, 12:41
Асад захватил в Алеппо пять кварталов
Алеппо,Асад
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Войскам оппозиции в городе грозит разделение на две части.
Войскам оппозиции в городе грозит разделение на две части.

Силы режима Башара Асада при поддержке проиранской группировки Лива Кудус и курдов захватили пять кварталов на востоке города Алеппо, передает Анадолу.

В результате ожесточенных боев, продолжающихся в течение последних трех дней, отряды вооруженной оппозиции оставили кварталы Ханано, Джабал Бадро, Бадьин, Айн Аль-Таль и Ард Аль-Хамра.

Кроме того, силы режима захватили часть района Бустан Баша, квартала Инзарат и молодежный центр в квартале Хайдария.

Вместе с бойцами оппозиции, кварталы покинули тысячи семей сирийцев.

Бои продолжаются на востоке района Сахур. Представитель сил оппозиции Ахмет Караали опроверг утверждения о захвате силами Асада и этого района.

В случае захвата Сахура, районы, подконтрольные силам оппозиции на востоке Алеппо будут разделены на две части: северную и южную.

Как сообщалось, накануне сирийская армия установила полный контроль над двумя кварталами Алеппо – Джабал Бадр и Масакин-Ханано.
Korrespondent
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