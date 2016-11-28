Расправа в Казахстане:Участники терактов получили пожизненые

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области Казахстана вынес приговор по делу о терактах, произошедших в июне в городе Актобе, передает Интерфакс.

Семеро непосредственных участников терактов – Бакыт Куанышбаев, Асхат Имангалиев, Ануар Садихов, Жанабай Куанышбаев, Алибек Акпанбетов, Арсен Танатаров и Асхат Рахметов – приговорены к пожизненному лишению свободы.

Еще двое – Айдос Жубанов и Азамат Абдрахманов получили 25 лет и 22 года колонии соответственно.

Как сообщал Корреспондент.net, 5 июня группа боевиков в Актобе напала на два оружейных магазина и воинскую часть. В результате погибли семь человек, из них трое военнослужащих и четверо гражданских. В ходе антитеррористической операции 18 экстремистов были уничтожены, задержаны 13 человек, четверо из них за недонесение о готовившемся теракте.

Президента Казахстана Нурсултан Назарбаев 10 июня заявил, что теракты в городе Актобе организовали последователи течения салафизм.