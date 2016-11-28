Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.72
RUB
0.40
EUR
27.17
USD
25.62
RUB
0.39
EUR
28.72
USD
26.87
RUB
0.42
Новости
Мир
28 ноября 16, 13:44
НАТО был в курсе Искандеров в Калининграде?
Искандер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Это просто плановая замена старых ракет новыми, но Москва подает ее как реакцию на расширение НАТО, говорят в альянсе.

В НАТО знали о планах России перебросить ракеты Искандер в Калининград еще до 2012 года, так как предыдущие ракеты Точка устарели, однако сейчас Москва подает это событие как реакцию на расширение альянса.

Россия перебросила Искандеры в Калининград в прошлом месяце. Официальный представитель НАТО негативно оценил переброску ракетных комплексов РФ.

Об этом заявила вице-президент парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене, передает Delfi.

"То, что рано или поздно будут развернуты Искандеры, мы знали еще до 2012 года. Когда я работала в министерстве (обороны - Ред.), уже было ясно, что там развернуты комплексы "Точка", старая модель, с гораздо меньшим радиусом действия, и их ресурсы будут исчерпаны. И эти ресурсы закончились - они заменяются новыми", - сказала Юкнявичене.

По ее словам, сейчас Россия использует переброску Искандеров в пропагандистских целях.

"Тем не менее, для пропаганды использовано то, что (изменения - ред.) якобы проводятся из-за приближающегося НАТО. Просто это, как всегда, обычная ложь", - подытожила она.

Также отметим, что для генсека НАТО ракеты под Калининградом также не стали неожиданностью. По его словам, Россия следует уже привычной линии поведения.
Korrespondent
Ещё по теме:
Истребители ФРГ перехватили российские самолеты
Ходорковский: Обращайтесь с Путиным как с бандитом
Путин создает в Калининграде новую угрозу в Европе
Москва решила разместить Искандеры в Калининграде постоянно
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Новая "дорожная карта" Рауля Кастро для Кубы
noimageСильнейшее землетрясение на Эвересте
noimageРасправа в Казахстане:Участники терактов получили пожизненые
noimageАсад захватил в Алеппо пять кварталов
noimageФальшивый траур на Кубе по Фиделю Кастро
Лента новостей
Загрузка...