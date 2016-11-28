НАТО был в курсе Искандеров в Калининграде?

В НАТО знали о планах России перебросить ракеты Искандер в Калининград еще до 2012 года, так как предыдущие ракеты Точка устарели, однако сейчас Москва подает это событие как реакцию на расширение альянса.

Россия перебросила Искандеры в Калининград в прошлом месяце. Официальный представитель НАТО негативно оценил переброску ракетных комплексов РФ.

Об этом заявила вице-президент парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене, передает Delfi.

"То, что рано или поздно будут развернуты Искандеры, мы знали еще до 2012 года. Когда я работала в министерстве (обороны - Ред.), уже было ясно, что там развернуты комплексы "Точка", старая модель, с гораздо меньшим радиусом действия, и их ресурсы будут исчерпаны. И эти ресурсы закончились - они заменяются новыми", - сказала Юкнявичене.

По ее словам, сейчас Россия использует переброску Искандеров в пропагандистских целях.

"Тем не менее, для пропаганды использовано то, что (изменения - ред.) якобы проводятся из-за приближающегося НАТО. Просто это, как всегда, обычная ложь", - подытожила она.

Также отметим, что для генсека НАТО ракеты под Калининградом также не стали неожиданностью. По его словам, Россия следует уже привычной линии поведения.