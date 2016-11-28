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28 ноября 16, 13:46
Сильнейшее землетрясение на Эвересте
Эверест
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Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло в понедельник, 28 ноября, в Непале в районе Эвереста. Как передает АР, землетрясение магнитудой 5,4 балла с эпицентром в районе горы Эверест разбудило жителей страны. 

Согласно информации из Геологической службы США, эпицентр толчков находился на границе между районами Рамечхап и Солукхумбу, примерно в 120 километрах на восток от столицы Катманду.

Сообщения о жертвах катастрофы или убытках пока не поступали, поскольку землетрясение произошло в горах в отдаленных селах Непала.

Как сообщал Корреспондент.net, 26 ноября в Китае произошло мощное землетрясение. 
Korrespondent
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