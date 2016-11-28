Сильнейшее землетрясение на Эвересте

Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло в понедельник, 28 ноября, в Непале в районе Эвереста. Как передает АР, землетрясение магнитудой 5,4 балла с эпицентром в районе горы Эверест разбудило жителей страны.

Согласно информации из Геологической службы США, эпицентр толчков находился на границе между районами Рамечхап и Солукхумбу, примерно в 120 километрах на восток от столицы Катманду.





Сообщения о жертвах катастрофы или убытках пока не поступали, поскольку землетрясение произошло в горах в отдаленных селах Непала.





Как сообщал Корреспондент.net, 26 ноября в Китае произошло мощное землетрясение.



