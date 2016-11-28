Новая "дорожная карта" Рауля Кастро для Кубы

После смерти Фиделя Кастро Куба продолжит движение по пути перемен, поскольку нынешний глава государства Рауль Кастро хорошо продумал дальнейший курс, прогнозирует в своей статье, опубликованной в La Vanguardia, корреспондент информагентства EFE Сара Гомес Армас. На взгляд аналитиков, которые дали интервью EFE, этот курс не сильно изменится после кончины Фиделя.

Рауль уже совершил перемены, которые при власти Фиделя казались немыслимыми: дан старт частному сектору в экономике, привлечены иностранные инвестиции, наблюдается потепление в отношениях с США.

"Куба не сойдет с пути экономических реформ и более открытой внешней политики, на который вступил Рауль Кастро. Он четко знает, в чем состоит будущее острова и какие перемены нужно осуществить", - заверяет отставной кубинский дипломат Карлос Альсугарай.

По его мнению, смерть Фиделя может ускорить определенные перемены, в которых Куба остро нуждается.

"Рауль Кастро сознавал, что делает вещи, которые не нравятся его брату. Он не хотел принуждать брата к более масштабным переменам", - пояснил Альсугарай.

Автор полагает: кончина Фиделя, этого символа закоренелых коммунистов, и избрание Трампа президентом США создают благоприятные условия для того, чтобы Рауль ускорил реформы. Сейчас Рауль продолжает диалог с Вашингтоном, не переставая требовать отмены экономической блокады.

"Надеюсь, что Трамп проявит мудрость и увидит, что правительство Кубы стремится к продвижению вперед. Отношения с Кубой одобряются значительным числом американцев, за исключением небольшой группы эмигрантов, яро настроенных против Кастро", - сказал ученый, член компартии Эстебан Моралес.

Автор также считает: главная интрига - в том, кто придет на смену Раулю в 2018 году, когда тот намеревается оставить президентский пост. Очевидного преемника, которому доверилось бы население страны, пока нет.