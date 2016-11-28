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28 ноября 16, 14:56
Правительство ФРГ платило Фонду Клинтонов миллионы
Хиллари,Клинтон
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Во время американских выборов в массе новостей затерялось сообщение, что среди спонсоров семейного Фонда Клинтонов было и правительство Германии.

Семейный Фонд Клинтонов еще до прошедшей предвыборной гонки неоднократно заставлял говорить о себе: в американских СМИ бытовало мнение, что политики, главы государств и лоббисты могли запросто "купить" встречу с экс-госсекретарем США через пожертвование в клинтоновский фонд.

Но во время американских выборов в массе новостей затерялось сообщение, что "среди спонсоров Фонда было и правительство Германии", пишет Даниэль Ветцель в Die Welt. Так, в опубликованном списке организации значится Министерство окружающей среды Германии, которое перевело многомиллионную сумму. В третьем квартале 2016 года, то есть в самый разгар предвыборной гонки, в Фонд Кинтонов поступило около 5 млн долларов немецких налогоплательщиков.

Некоторые наблюдатели посчитали, что упоминание Германии в списке "спонсоров и дарителей" требует разъяснений. "Почему Министерство окружающей среды поддерживает предвыборную кампанию американской кандидата в президенты? - пишет правозащитница и депутат Бундестага Вера Ленгсфельд. - По всей видимости, немецкие налогоплательщики, сами того не зная, поддерживали кампанию Хиллари Клинтон".

В ответ на запрос Die Welt Министерство окружающей среды Германии сообщило, что "обычно он не выступает спонсором", но в этом случае речь шла о "финансировании в рамках Международной климатической инициативы (IKI). Более детально: немецкие деньги пошли на "поддержку восстановления лесов и природных ландшафтов в Восточной Африке", передает корреспондент.

Кроме того, правительство Германии выступало в качестве партнера Фонда Клинтонов в еще одном проекте - "восстановление лесных экосистем" в Индии, Кении, Сальвадоре, Мексике, Вьетнаме, Уганде и Перу.

Inopressa
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