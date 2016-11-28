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28 ноября 16, 15:08
Реалити-шоу чеченского узурпатора Кадырова (ВИДЕО)
Кадыров
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Идея лидера Чечни Рамзана Кадырова изменить свой имидж посредством участия в реалити-шоу "Команда" в духе Дональда Трампа, могла бы лишь позабавить, если бы его правление не было столь беззастенчиво жестоким и коррумпированным.

Шоу "Команда", имя проигравшего в котором пишется золотой ручкой (эквивалент "Ты выбываешь"), даже не находится на подступах к реальности. Грубая сила была бы ее большим подобием", - пишет редакция The New York Times о проекте, реализованном российским ТВ.

"Неясно, почему Кадыров решил выступить в качестве главного героя реалити-шоу, но необходимость изменить имидж, очевидно, сыграла не последнюю роль. В одном эпизоде он утверждает, что его имидж убийцы и палача был создан "либералами" и "врагами народа, врагами нашего государства", - передает издание. "Напротив, - заявил он, - люди бегут ко мне. Они меня обнимают".

"Возможно, существуют чеченцы, которые бегут к Кадырову и обнимают его, тем более, известно, что случается со всеми, кто демонстрирует малейшее недовольство его правлением. Но гораздо больше бежало в другом направлении. По меньшей мере, четверть миллиона чеченцев попросили убежища на Западе с 2000 года. "Команда" вряд ли убедит их, что возвращение будет безопасным", - говорится в статье.


Самопиар Героя России идёт в основном по трём линиям:

1. Рамзан Кадыров - слуга народа.
2. Рамзан Кадыров - эффективный менеджер.
3. Рамзан Кадыров - самый человечный человек.

Кроме того, телезрителю постоянно напоминают о лидерских качествах Президента Чечни и неоценимом вкладе его отца в восстановление мира в республике и сохранение территориальной целостности России.
Inopressa
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