Реалити-шоу чеченского узурпатора Кадырова (ВИДЕО)

Шоу "Команда", имя проигравшего в котором пишется золотой ручкой (эквивалент "Ты выбываешь"), даже не находится на подступах к реальности. Грубая сила была бы ее большим подобием", - пишет редакция The New York Times о проекте, реализованном российским ТВ.

"Неясно, почему Кадыров решил выступить в качестве главного героя реалити-шоу, но необходимость изменить имидж, очевидно, сыграла не последнюю роль. В одном эпизоде он утверждает, что его имидж убийцы и палача был создан "либералами" и "врагами народа, врагами нашего государства", - передает издание. "Напротив, - заявил он, - люди бегут ко мне. Они меня обнимают".

"Возможно, существуют чеченцы, которые бегут к Кадырову и обнимают его, тем более, известно, что случается со всеми, кто демонстрирует малейшее недовольство его правлением. Но гораздо больше бежало в другом направлении. По меньшей мере, четверть миллиона чеченцев попросили убежища на Западе с 2000 года. "Команда" вряд ли убедит их, что возвращение будет безопасным", - говорится в статье.



