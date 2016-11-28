Готов ли Франсуа Фийон к танцам с русским медведем?

"Французский электорат - не особенно пророссийский. На прошлой неделе авторитетный опрос общественного мнения показал, что 61% опрошенных поддерживает сохранение экономических санкций, наложенных на Россию после того, как она аннексировала часть Украины, и только четверть желает, чтобы Франция вышла из НАТО. Теперь в центре споров, подогретых неожиданными комплиментами президента Путина лидирующему консервативному кандидату Франсуа Фийону, находятся русофильские взгляды последнего. Путин (справедливо) назвал его превосходным профессионалом, - сообщает в Financial Times специальный советник Fondation pour la Recherche Stratégique Франсуа Эйсбур. - Возникают два довольно трудных вопроса: поможет ли [русофилия] Фийону выиграть выборы и, если он это сделает, что это будет означать для французской дипломатии?"

Чтобы победить, в первом раунде выборов в апреле Фийону нужно отобрать как можно больше голосов у лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, а эти избиратели массово поддерживают Путина.

"По поводу потенциальных последствий [победы Фийона] для французских дипломатических и стратегических позиций есть плохая и хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что Фийон не просто проявляет оппортунизм по вопросу Путина. Он начал придерживаться этого курса много лет назад, задолго до того, как смог стать кандидатом в президенты", - сообщает Эйсбур. Особенно близки политики стали, когда оба были премьер-министрами - во время президентства Дмитрия Медведева.

"Хорошая новость - что Фийон обладает чувством приоритетности, достойным серьезного политика с устойчивым голлистским мировоззрением. Близкие связи с СССР и затем Россией - часть этой концептуальной схемы. Однако с точки зрения внешней политики будущее франко-германских отношений, определенно, важнее сближения с Россией. Пока Германия держится за санкции, Франция едва ли сломает ряды", - говорится в статье. По мнению автора, скорее, это сделает Трамп.

Отношение Фийона к путинской России может измениться в связи с его голлистским представлением, что заключение сделки между Россией и США через голову Франции неприемлемо. Для французских лидеров Ялтинская конференция 1945 года - ночной кошмар, отмечает Эйсбур. "Пропутинизм во Франции может стать одной из первых жертв римейка Ялты с участием Трампа и Путина (или Трампа, Путина и Си Цзиньпина)", - говорится в статье.