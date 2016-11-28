Иран и Россия намерены сорвать сделку по добыче нефти

Иран и Россия, возможно, создадут препятствия на пути сокращения мировой добычи нефти, на фоне того как ОПЕК проводит дипломатический блиц перед встречей ее стран-участниц в среду, пишет журналист The Wall Street Journal Бенуа Фокон.

"Страны ОПЕК договорились в сентябре снизить добычу нефти, чтобы уменьшить ее глобальный переизбыток, но оставили обсуждение подробностей того, кто и сколько будет снижать, до встречи, которая пройдет в среду в Вене", - говорится в статье.

"Россия, которая не входит в ОПЕК, заявила на прошлой неделе, что она готова сохранить добычу на нынешнем уровне и отказаться от ее увеличения в следующем году, но не готова сокращать производство, которое является самым высоким среди прочих стран", - отмечает издание. Иран заявил в субботу, что он ведет переговоры о том, чтобы для него сделали исключение в вопросе о сокращении производства, пишет автор.

"Как заявили официальные лица ОПЕК, саудовские чиновники обеспокоены нежеланием этих двух стран присоединиться к снижению добычи нефти, опасаясь, что они урежут собственное производство, а затем другие страны завладеют бывшей долей рынка королевства, как это произошло в 1980-х годах", - отмечает издание.

"Министры нефтяной промышленности Алжира и Венесуэлы, Нуреддин Бутерфа и Эулогио дель Пино, соответственно, прилетели в Москву в понедельник, чтобы попытаться вернуть русских в общий строй", - говорится в статье.

"Россия хочет роста цен, поскольку ее национальный доход чуть менее чем наполовину зависит от нефти и газа. Но у страны меньше возможностей для маневра, чем у Саудовской Аравии, учитывая то, что большая часть ее нефтяной промышленности находится под санкциями Запада, а месторождения расположены в морозной Сибири, где они могут легко пострадать от прекращения эксплуатации", - говорится в статье.

"У Ирана сейчас меньше стимулов сокращать производство", - отмечает Фокон.

"Страна пытается вернуть себе долю рынка по продаже нефти, принадлежавшую ей до того, как западные санкции, введенные в связи с ее ядерной программой, нанесли удар по ее энергетической отрасли", - поясняет издание.