Что нужно знать о Франсуа Фийоне

"Бывший премьер-министр в правительстве Николя Саркози сумел заставить признать себя кандидатом "разрыва" после сорока лет своей политической карьеры", - говорится в редакционной статье Le Monde.

"Франсуа Фийон, возможный кандидат от партии "Республиканцы" на президентских выборах, одержал победу во втором туре праймериз в воскресенье 27 ноября, сумев снискать поддержку самых разнообразных сил. И это благодаря программе, соединяющей стремление к либеральному развороту в экономике, консервативный взгляд на общество и пророссийские внешнеполитические взгляды", - пишет редакция.

Сорок лет политической карьеры

Франсуа Фийон занимал ответственные посты национального масштаба: министр высшего образования (1993-1995), министр социальных дел (2002-2004), министр национального образования (2004-2005) и, наконец, в течение пяти лет (2007-2012) премьер-министр при Николя Саркози, информирует редакция.

"Несмотря на то, что он отчасти обязан своей карьерой Николя Саркози, Франсуа Фийон сумел проявить себя как новый человек. Ему удалось стать носителем программы разрыва, в экономическом плане, в плане ценностей и в плане отправления президентских функций", - отмечает редакция.

Обещание "либерального рывка" в экономике

"Если он будет избран президентом Франции в мае 2017 года, он внедрит программу экономии государственных финансов в размере 110 млрд евро, - сообщает редакция. - Чтобы осуществить такую экономию, Фийон обещает упразднить 500 тыс. государственно-служебных должностей, довести возраст выхода на пенсию до 65 лет к 2022 году, привести в соответствие различные пенсионные фонды, ввести 39-часовую рабочую неделю для государственных служащих".

Традиционные взгляды на семью и общество

"Франсуа Фийон привлек католический электорат, утверждая такие "ценности", как семья и католическая вера. Он поддержал мягкость подхода в вопросе об абортах. Кроме того, он намеревается реформировать закон о "браке для всех". Фийон не хочет отменять "закон Тобира" (закон об однополых браках, т.н. закон о "браке для всех", предоставляющий гомосексуальным семьям право на полное усыновление, был поддержан в 2013 году министром юстиции Франции Кристиан Тобира. - Прим. ред.): "Это не реалистично, так как мы не расторгнем брак тех людей, которые уже поженились", - признал он в феврале. Однако он желает переписать этот закон заново, чтобы запретить полное усыновление гомосексуальным парам и разрешить простое усыновление после того, как судья вынесет постановление в соответствии с "интересами ребенка", - передает редакция.

Русофильская внешняя политика

"Бывший премьер-министр в правительстве Николя Саркози расположен к сближению с Россией Владимира Путина по вопросам Украины, Сирии и Крыма. Оба этих человека, которые одновременно были премьер-министрами, продолжают оказывать друг другу мелкие знаки внимания. Может, в этих особых отношениях кандидат Фийон черпает свое "пророссийское" пристрастие? Кое-кто усматривает в подобных позициях Франсуа Фийона один из составных элементов политической идентичности правых сил", - говорится в редакционной статье.

Что касается Евросоюза, Фийон никогда не скрывал своей приверженности к "Европе наций", уважающей "суверенитет Франции", как он уточняет в своем проекте: "Европа должна быть инструментом, а не религией", - объясняет он в своей программе.

Поддержка разнородных и разнообразных сил

Франсуа Фийон воспользовался поддержкой разнообразных сил, начиная с правых католиков.

"Консерватизм Франсуа Фийона, его заявленный католицизм и его пророссийские позиции в области внешней политики также привлекли к нему тех, кто идентифицирует себя с крайне правыми, от Патрика Бюиссона до Жака Бомпара", - передает Le Monde.

"Деловые круги, в свою очередь, всегда высоко оценивали экономический проект Франсуа Фийона, который всегда заботился о сохранении отношений с ними. Существует несколько крупных фигур, предпринимателей и финансистов, отношения с которыми кандидат старался не афишировать. По мнению его окружения, истинная сила Франсуа Фийона заключается в несметном числе предпринимателей, мало известных широкой публике, которые трудятся за кулисами ради победы их чемпиона", - утверждается в редакционной статье.