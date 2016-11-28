ЕС обсудит с Турцией миграционное соглашение и безвиз

Делегации из Турции и Евросоюза встретятся завтра, 29 ноября, в Брюсселе, чтобы обсудить реализацию миграционного соглашения и возможную либерализацию визового режима для турецких граждан, передает Hurriyet Daily News.

"Запланирована встреча министра Турции по делам ЕС Омера Челика с вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом, еврокомиссаром по вопросам миграции Димитрисом Аврамопулосом, еврокомиссаром по вопросам безопасности Джулианом Кингом и еврокомиссаром по вопросам климата и энергетики Мигелем Ариасом Каньете", – говорится в сообщении министерства Турции по делам ЕС.

Ожидается, что стороны обсудят последние события в отношениях между Турцией и ЕС, а также борьбу с терроризмом, миграцию, либерализацию визового режима, вопросы глобального климата и энергетики.

Как сообщал Корреспондент.net, 24 ноября Европарламент проголосовал за заморозку переговоров с Турцией о ее вступлении в ЕС. Это решение объяснили "непропорциональной" реакцией Анкары на неудавшуюся попытку военного переворота.

В Турции уже заявили, что это решение Европарламента не имеет для Анкары никакой юридической силы.