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28 ноября 16, 18:09
ЕС обсудит с Турцией миграционное соглашение и безвиз
Турция
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Переговоры состоятся 29 ноября в Брюсселе.
Переговоры состоятся 29 ноября в Брюсселе.

Делегации из Турции и Евросоюза встретятся завтра, 29 ноября, в Брюсселе, чтобы обсудить реализацию миграционного соглашения и возможную либерализацию визового режима для турецких граждан, передает Hurriyet Daily News.

"Запланирована встреча министра Турции по делам ЕС Омера Челика с вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом, еврокомиссаром по вопросам миграции Димитрисом Аврамопулосом, еврокомиссаром по вопросам безопасности Джулианом Кингом и еврокомиссаром по вопросам климата и энергетики Мигелем Ариасом Каньете", – говорится в сообщении министерства Турции по делам ЕС.

Ожидается, что стороны обсудят последние события в отношениях между Турцией и ЕС, а также борьбу с терроризмом, миграцию, либерализацию визового режима, вопросы глобального климата и энергетики.

Как сообщал Корреспондент.net, 24 ноября Европарламент проголосовал за заморозку переговоров с Турцией о ее вступлении в ЕС. Это решение объяснили "непропорциональной" реакцией Анкары на неудавшуюся попытку военного переворота.

В Турции уже заявили, что это решение Европарламента не имеет для Анкары никакой юридической силы.
Korrespondent
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