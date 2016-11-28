В Норвегии сомневаются в военной рациональности Путина

Глава вооруженных сил Норвегии опасается инцидентов между США и Россией на фоне войны в Сирии, говорится в статье Натали Гибер, опубликованной в Le Monde.

"Владимир Путин дал своему народу обещание, симметричное обещанию Дональда Трампа американцам в ходе его избирательной кампании: вернуть России ее величие, и западные державы не должны терять из виду эту фундаментальную стратегическую данность". Такова точка зрения главнокомандующий норвежских вооруженных сил, адмирала Хокона Бруун-Хансена, которого журналистка Le Monde встретила 19 ноября на Международном форуме по безопасности в Галифаксе (Канада).

Норвежская безопасность сфокусирована на "неопределенности, которую создала Россия за последние два года", начиная с незаконной аннексии Крыма и дестабилизации Украины. Перед лицом "этого ближайшего соседа, который располагает значительными военными средствами, приоритетом является защита национальной территории и регионального пространства", напоминает адмирал.

Россия - рациональный участник международного процесса, считает адмирал. "Ничто не заставляет меня думать, что российские военные силы иррациональны или что их рациональное функционирование рискует неожиданно перестать быть таковым, пойдя по непредвиденному для нас пути", - уверяет он. Военный инструментарий является средством российского могущества, найденным Путиным, "который окружает себя всеми атрибутами идентичности нового царя". "Чтобы заставить себя уважать, он не может опираться ни на свою слабую экономику, ни на свое незначительное место в диалоге по международным делам", - считает Бруун-Хансен. Адмирал уточняет, что "в военной сфере ничего не происходит без решения самого Путина или его ближайшего круга".

"В Осло анализ ситуации таков, что Россия чувствует себя менее значительной, чем США, НАТО или Евросоюз, при этом оставаясь самой крупной страной континента. Когда ее президент может действовать со странами на двусторонней основе, он "максимизирует свои шансы сильного человека и использует "vlast", чтобы повысить свое влияние. "Он остается в своей сфере интересов и хочет, чтобы все держались от нее подальше. В этом смысле Украина, Грузия, Армения входят в этот кадр, и, возможно, три страны Балтии", - говорится в статье.

"Пока он контролирует сирийское воздушное пространство, Путин сокращает возможности западных стран сражаться с ИГИЛ (запрещенная в РФ организация. - Прим. ред.), их самолеты не могут летать без его согласия под угрозой быть сбитыми", - говорит Бруун-Хансен. "Таким способом русские убеждаются в том, что ничто не произойдет в Сирии, как минимум, без совета с ними. Это ставит их в желаемую позицию: будущее Сирии будет урегулировано русскими", - убежден адмирал.

"Я считаю, что НАТО и Россия остаются предсказуемыми друг для друга, когда речь идет о контроле над стратегией устрашения и над их ядерными силами. Также я не думаю, что мы дойдем до обычной конфронтации", - заявил глава норвежских вооруженных сил. Однако, поскольку Москва рассуждает в глобальном масштабе, инцидент между Россией и США в том или ином регионе мира может вызвать внезапный отклик в другом месте. "Подобный тип инцидента весьма вероятен в Сирии, и именно поэтому Сирия вызывает озабоченность".

"Путинская рациональность не должна позволять Западу пребывать в безмятежном спокойствии", - говорится в статье. "Мы опробовали ситуацию, когда русские нас протестировали, дойдя до границ просто с целью посмотреть, как мы ответим, - объясняет Хокон Бруун-Хансен. - Мы поняли, что, если мы ответим твердо, не уступая, они уйдут. Но если мы уступим, они пойдут дальше".