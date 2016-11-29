В Германии требуют новых санкций против РФ в связи с Алеппо

Председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген и депутат немецкой партии "Зеленые" Франциска Брантнер обратились к правительству ФРГ и руководству Евросоюза с требованием ввести новые санкции ЕС против России и создать воздушный мост с Алеппо из-за действий России в Сирии, сообщает Der Spiegel.

В обращении, которое находится в распоряжении издания, депутаты требуют конкретных шагов от Брюсселя: "Евросоюз по крайней мере должен ввести санкции против российских пособников этих зверств. Нельзя допустить того, чтобы люди, ответственные за военные преступления, прилетали в Мюнхен или Париж на рождественский шопинг, в то время как в Сирии гибнут женщины и дети".

Реттген и Брантнер признают: "Да, экономические санкции действуют медленно, но Путин должен учитывать последствия своих решений по Сирии". Политики раскритиковали сегодняшние позиции Германии и Евросоюза по сирийскому вопросу, отметив, что "царят выжидательность, фатализм и молчание".

Обращение Реттгена и Брантнер было опубликовано спустя несколько дней после визита спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в Берлин, в ходе которого он заявил, что "сирийские власти, по его мнению, имеют твердое намерение решить вопрос с Алеппо военным путем", передает издание. Де Мистура добавил: если наступление будет вестись с той же интенсивностью, что и сейчас, "к Рождеству восточного Алеппо больше не будет". Российский президент Путин, по его мнению, хочет "использовать время, оставшееся до инаугурации нового президента США 20 января, для разрушительнейшего наступления".