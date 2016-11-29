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29 ноября 16, 09:26
Канада расширила список персональных санкций против РФ
канада
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Данные санкции стали ответом на избрание в Госдуму 18 сентября депутатов, проживающих в Крыму

Власти Канады расширили список физических и юридических лиц России, в отношении которых действуют персональные санкции.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Канады.

"Данные санкции стали ответом на избрание в Госдуму 18 сентября депутатов, проживающих в Крыму. Канада не поддерживает легитимность и итоги выборов, проведенных на оккупированном Крымском полуострове, как никогда не признает незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя", — говорится в сообщении.

Как отмечается, санкционный список пополнился для поддержания необходимого давления на Россию, пока она полностью не выполнит свои международные обязательства в отношении Украины.

Сообщается, что персональные санкции Канады подразумевают заморозку в стране активов, если таковые имеются, а также запрет на осуществление сделок с фигурантами списка. 

Напомним, Швеция поддерживает продолжение санкций против Российской Федерации.
Delo
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