Президент Южной Кореи подает в отставку

Президент Южной Кореи Пак Кын Хэ объявила о готовности уйти в отставку, если парламент найдет способ для безопасной передачи власти, сообщает Associated Press.

Кроме этого, президент принесла извинения за скандал и выразила сожаление из-за своей неспособности снизить недовольство южнокорейского общества.

Накануне группа сторонников Пак Кын Хе рекомендовала ей добровольно покинуть свой пост, а не лишиться его в результате импичмента.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения Чхве Сун Силь — подруге президента страны - коррупцию и вмешательство в государственные дела.