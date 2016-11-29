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29 ноября 16, 10:37
Президент Южной Кореи подает в отставку
корея
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Пак Кын Хэ принесла извинения за коррупционный скандал.
Пак Кын Хэ принесла извинения за коррупционный скандал.

Президент Южной Кореи Пак Кын Хэ объявила о готовности уйти в отставку, если парламент найдет способ для безопасной передачи власти, сообщает Associated Press.

Кроме этого, президент принесла извинения за скандал и выразила сожаление из-за своей неспособности снизить недовольство южнокорейского общества.

Накануне группа сторонников Пак Кын Хе рекомендовала ей добровольно покинуть свой пост, а не лишиться его в результате импичмента.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения Чхве Сун Силь — подруге президента страны - коррупцию и вмешательство в государственные дела.
Korrespondent
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