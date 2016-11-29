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29 ноября 16, 11:57
В Германии ожидают на выборах кибератаки из России
бундестаг
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Новый глава Федеральной разведывательной службы Германии считает, что на выборах в Бундестаг 2017 года уровень киберугрозы со стороны России будет довольно высок. "Нарушения на выборах в США дают основания подозревать наличие российского следа".

Новый глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль считает, что на выборах в Бундестаг 2017 года уровень киберугрозы со стороны России будет довольно высок. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung.

"У нас есть данные, которые доказывают, что кибератаки происходят исключительно с одной целью - создать политическую неопределенность", - сказал Каль про российскую хакерскую активность. Подобные атаки, по его словам, являются частью "целенаправленных кампаний саботажа, которыми управляют извне". "С их помощью оказывается некое давление на общественный дискурс и демократию, что неприемлемо", - отметил Каль.

Также глава BND подтвердил, что "нарушения на выборах в США дают основания подозревать наличие российского следа". "Доказать причастность какого-либо государства - технически очень сложная задача. Но все говорит в пользу версии о том, что все было сделано при попустительстве или же даже по желанию какого-то государства", - сказал он.

По мнению Каля, подобная угроза актуальна в следующем году и для Германии. "Европа, и в особенности Германия, находятся в эпицентре таких кампаний саботажа", - подчеркнул Каль. Например, с начала конфликта на Украине немецкоязычный сегмент интернета стал очень интересен для так называемых "фабрик троллей", распространяющих дезинформацию.

Как заметил глава разведслужбы, целью кибератак не является поддержка какого-либо определенного кандидата. "Исполнители заинтересованы в том, чтобы лишить легитимности демократический процесс как таковой. Им безразлично, кто от этого выиграет", - считает Каль.

Inopressa
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