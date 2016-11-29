Зачем Россия и Иран выигрывают войну для Асада?

Сирийские повстанцы потеряли половину важнейшего опорного пункта на востоке Алеппо. Теперь они знают: и новый президент США не окажет им помощи, пишут СМИ. Повстанцы не смогут свергнуть Асада, который опирается на российские бомбардировки и неисчерпаемый запас шиитских наемников из Ливана, Ирака и Ирана. Путин выглядит жестким и хитрым на фоне некомпетентной и не способной выполнить свои обязательства Америки.

"Сирийские повстанцы потеряли почти половину своего бывшего опорного пункта на востоке Алеппо, потерпев "крупнейшее поражение" с начала боевых действий в 2012 году", - сообщает Бел Трю в The Times.

Вчера армия Асада при поддержке российских авиаударов вторглась в северо-восточные районы Сакхур, Хайдария и Шейх Ходр, а формально нейтральные курдские войска захватили соседний Шейх Фарес.

Это стремительное наступление раскололо осажденный восточный анклав на две части и выбило повстанцев с большинства северных территорий, заперев их на юге, говорится в статье.

"Мы ушли с пустыми руками, не взяв ничего, кроме одежды, которая на нас была, - рассказал житель Сахура Аднан Абдуллах. - Я видел мужчину, который тащил своих детей и велел им бежать. Другой искал пропавшего ребенка. Одна женщина держала трех младенцев. Мы все спасались бегством. Мы видели раненых, всех в крови, на улицах, но не могли ничего для них сделать".

Автор комментирует: "Эти потери прокладывают путь к полной победе Асада и его союзников, России и Ирана, в Алеппо, которая стала бы поворотным моментом конфликта".

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон потребовал немедленного прекращения огня с целью пресечения "гуманитарной катастрофы".

В результате взятия Алеппо правительственными войсками "повстанцы потеряют один из своих самых важных бастионов в Сирии", пишет политический обозреватель Der Spiegel Кристоф Зюдов. США и Европа фактически дали России карт-бланш в Сирии. "Травля голодом миллионов людей в осажденных городах, авианалеты на больницы и школы, случаи применения химического оружия - ни за что из этого ни Путину, ни Асаду не пришлось отвечать", - отмечает журналист.

Более того, через два месяца президентом США станет Дональд Трамп, который скорее "будет видеть в Асаде партнера, нежели врага, что не является хорошей перспективой для сирийской оппозиции", пишет Зюдов.

"Когда диктатор Асад полностью вернет под контроль Алеппо, он сможет применить свои войска против других подконтрольных повстанцам территорий. По сравнению с ними у него есть два преимущества: первое - возможность совершать атаки с воздуха с помощью российских и сирийских воздушных сил, второе - практически неисчерпаемый запас шиитских наемников из Ливана, Ирака и Ирана. Повстанцы просто не смогут выиграть такую войну", - прогнозирует Зюдов.

В другой статье Der Spiegel сообщает, что председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген и депутат немецкой партии "Зеленые" Франциска Брантнер обратились к правительству ФРГ и руководству Евросоюза с требованием ввести новые санкции ЕС против России и создать воздушный мост с Алеппо из-за действий России в Сирии.

В обращении, которое находится в распоряжении издания, депутаты требуют: "Евросоюз по крайней мере должен ввести санкции против российских пособников этих зверств. Нельзя допустить того, чтобы люди, ответственные за военные преступления, прилетали в Мюнхен или Париж на рождественский шопинг, в то время как в Сирии гибнут женщины и дети".

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, будучи недавно в Берлине, заявил, что "сирийские власти имеют твердое намерение решить вопрос с Алеппо военным путем", передает издание. Путин, по его мнению, хочет "использовать время, оставшееся до инаугурации нового президента США 20 января, для разрушительнейшего наступления".

"Восточный Алеппо близок к падению", - пишет Луи Лема в Le Temps.

"Очевидно, что неслыханная трагедия, которую переживает большая часть сирийского населения, прежде всего порождена расположением созвездий на современном международном небосклоне, - рассуждает французский журналист. - Оставляя в стороне непосредственных убийц - сирийский режим, Россию и Иран, а также их пособников-врагов суннитов во главе со странами Персидского залива - именно Запад позволил этой ситуации стать такой, какая она есть. Администрация Барака Обамы могла бы сделать куда больше для предотвращения сирийских ужасов".

"Обама бездействовал. Теперь очередь следующего президента, - пишет автор. - Сегодня в Алеппо, как и в других местах, царит уверенность в том, что всякая надежда улетучилась".

"Ни Дональд Трамп, ни Франсуа Фийон, никто другой не придет на помощь к сирийцам Алеппо. Наверное, именно такая уверенность объясняет, отчего сегодня осажденный анклав готов рухнуть, точно карточный домик. Еще до прихода в Белый дом Дональд Трамп выиграл свою первую войну, наряду с Башаром Асадом и Владимиром Путиным, однако победу он одержал на стороне палачей", - заключает Лема.

"Начинает казаться, что президент Башар Асад может пережить восстание", - пишет в The New York Times журналистка Алисса Дж.Рубин.

Победа Асада, если он ее одержит, вполне может оказаться пирровой: он будет управлять пустыней с экономической точки зрения, испытывая сопротивление со стороны восставших.

По словам Райана Крокера, ветерана ближневосточной дипломатиибоевые действия в Сирии будут продолжаться годами: как только правительство Асада возьмет города, повстанцы укроются в сельской местности.

"Итак, Асад остается, и русские и иранцы побеждают, но они будут управлять живым трупом. Сирия представляет собой не что иное, как зияющую рану, которая простирается, насколько хватает глаз", - считает экс-посол США в Сирии Роберт С.Форд.

"Кроме того, Асад будет иметь обязательства перед двумя своими сторонниками, Россией и Ираном, его будут проклинать многие собственные граждане в стране с преобладающим суннитским населением и отвергать некоторые ведущие суннитские государства Ближнего Востока", - говорится в статье.

Вашингтон несет стратегический ущерб из-за своего решения не участвовать в сирийском конфликте, указал Эмиль Хокайем, эксперт из International Institute for Strategic Studies.

"Путин выглядит жестким и хитрым на фоне некомпетентной и не способной выполнить свои обязательства Америки, и это большое завоевание, потому что многие страны в регионе сейчас переоценивают свои отношения, - считает Хокайем. - В настоящее время Россия является относительно слабым государством по сравнению с США, но при президенте Трампе не приходится ожидать, что США послужат гарантом региональной безопасности, так что Россия является очень привлекательным партнером".

Континентальная Европа, в свою очередь, хочет окончания войны, чтобы прекратился поток беженцев.

"Ангела Меркель просто выжидает, - утверждает Крокер, недавно побывавший в Берлине. - Либо США играют роль лидера, либо никто. Меркель не может это сделать".

Между тем победа Асада может поставить Европу перед "выбором Хобсона": или оказать финансовую помощь с целью восстановления Сирии, или поток беженцев не прекратится, говорится в статье.