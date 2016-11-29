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29 ноября 16, 16:13
Британия ждет, что Трамп даст мощный отпор Путину
Трамп
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Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Британия ожидает от Трампа отпора российской агрессии. "Мы не говорим, будто не следует разговаривать с Россией.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил в понедельник, что Великобритания ожидает от Дональда Трампа отпора российской агрессии, невзирая на его восхищение Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Times. В интервью "Би-би-си Радио 4" Фэллон отрицал, что Великобритания окажется в изоляции из-за своей жесткой позиции в отношении России, отмечает журналистка Дебора Хейнс. Так он ответил на мнение, что курс Великобритании все больше диссонирует с позицией США и Франции.

"Думаю, вам следует отличать предвыборную риторику избранного президента Трампа от того, что он делает на практике. На практике каждая администрация США всегда давала отпор России", - сказал Фэллон.

"Мы не говорим, будто не следует разговаривать с Россией. Но чего нельзя делать, так это относиться к России по принципу "дела делаются своим чередом", так, словно она в чем-либо равный партнер", - добавил министр.

На вопрос, есть ли у него контакты с командой Трампа, он ответил: "Наши люди разговаривают с теми, кто консультирует Трампа, и мы ждем, пока он выдвинет кандидатуру министра обороны".

Фэллон предостерег, что Путин пытается испытывать западный альянс на прочность и страны на восточном фланге НАТО нуждаются в заверениях своей безопасности.

"Теперь чрезвычайно важно, чтобы альянс сплотился, чтобы члены НАТО увеличили свои оборонные расходы и мы успокоили тех членов, которые чувствуют себя чрезвычайно уязвимыми", - сказал он.
Inopressa
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