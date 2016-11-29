Путин укрепляет связи с европейскими правыми популистами

Кандидаты с самыми высокими шансами на победу на президентских выборах во Франции имеют отлаженные связи с Москвой; это же касается и правых в Венгрии, Великобритании и Австрии, пишет корреспондент Der Standard Андре Баллен.

"Кремль может расслабленно наблюдать за ходом президентской предвыборной кампании во Франции: от консервативных сил за президентское кресло поборется экс-премьер Франсуа Фийон, хороший знакомый Путина, высказавшийся недавно за отмену антироссийских санкций. Конкуренцию ему может составить разве что правый популист Марин Ле Пен, лидер "Национального фронта", - пишет Баллен.

"Но и ее победа на руку Кремлю. Ле Пен неоднократно высказывала свое восхищение Путиным и Кремль воздает должное такому отношению: когда в 2015 году французские банки отказали "Национальному фронту" в финансировании, московский банк одобрил французским правым кредит на сумму свыше 9 млн евро", - напоминает автор.

"Москва поддерживает отношения с правыми популистами не только во Франции", - продолжает журналист: у Кремля хорошие контакты с венгерской ультраправой партией "За лучшую Венгрию" (Jobbik), британской Партией независимости (Ukip), а также "Австрийской партией свободы".

"Существуют доказательства, что Россия имеет партнеров даже среди представителей праворадикальной сцены в Европе". По данным венгерских спецслужб, в тренировочных занятия, проводимых венгерским неонацистским движением "Национальный фронт", принимали участие российские дипломаты и офицеры спецслужб, говорится в статье.

Кроме того, были опубликованы электронные письма руководства "Национального фронта", из которых становится очевидной заинтересованность неонацистского движения в финансовой помощи из Москвы.

"Не менее взрывоопасны обвинения в адрес Москвы, звучащие из Черногории и Сербии: есть подозрения, что российские националисты были втянуты в планы по похищению Мило Джукановича, премьер-министра Черногории - страны, стремящейся попасть в ЕС и НАТО. Аналогичные обвинения прозвучали недавно и из Белграда: речь идет о якобы планировавшемся покушении на премьера Сербии Александра Вучича, который вопреки сопротивлению внутри партии хочет привести страну в ЕС", - пишет Баллен.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг "официальное участие" России в подобных планах. Но есть и неофициальное. Неофициальными могут быть и каналы связи с Национал-демократической партией Германии, говорится в статье. На сайте партии говорится о "созвучности большинства политических принципов" НДПГ и Кремля.