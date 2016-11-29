Поклонники Путина: Все русофильские партии Европы

"На европейском континенте многие политические партии являются пророссийскими, некоторые выступают за усиление экономического сотрудничества с Россией, другие просто восхищаются Путиным", - пишет Валери Декамп на портале Slate.fr.

"Сокрушительная победа Франсуа Фийона в первом туре праймериз правых и центристов - хорошая новость для Москвы и Владимира Путина, который поддерживает отношения с бывшим премьер-министром [Франции]. Отныне Франсуа Фийон является кандидатом от партии "Республиканцы" на президентских выборах, таким образом, два главных кандидата поддерживают отношения с Кремлем в различной степени, поскольку Марин Ле Пен тоже близка к российскому руководителю", - говорится в статье.

"На фоне такого увеличения политических деятелей, благосклонных к Путину, мы составили карту русофильских политических партий Европы. Не все поддерживают Путина в равной степени или по одинаковым причинам. По большей части, это партии крайне правой ориентации, они видят в российском лидере образец сильной личности, которая воплощает национальный суверенитет перед лицом либерализма. Некоторые не являются однозначно пророссийскими, а просто противостоят мировому порядку, руководимому Вашингтоном и Брюсселем. Другие, как, например, Греция и Италия, видят также финансовый интерес в сотрудничестве с Москвой", - считает автор.

"Подобная русофилия выражается порой в отсутствии критики или в открытой поддержке российской внешней политики, в частности, в Крыму. Многие из этих политических лидеров еще выступают против санкций, наложенных на Россию после интервенции в Крыму. Несколько руководителей также наносят личный визит Путину", - продолжает автор.

"Российская поддержка крайне правых партий руководствуется не столько идеологией, сколько желанием дестабилизировать европейские правительства, помешать расширению Евросоюза и облегчить приход к власти европейских правительств, дружественно настроенных по отношению к России", - уверяет журнал Foreign Affairs.

Методология

"Для построения этой карты мы выделили пророссийские политические партии, которые находятся в оппозиции к партиям власти. Мы их идентифицировали в зависимости от различных критериев: финансирование со стороны организаций, близких к Кремлю, открытая поддержка внешней политики Кремля, отказ от осуждения аннексии Крыма, несогласие с санкциями против России и желание сотрудничества с Путиным. Политологи, изучившие эти различные типы связей, выделили две категории: "преданная" поддержка и "ангажированная" поддержка, а также "открытая" и "нейтральная". Карта не отображает этого нюанса, но детальный разбор каждой страны, приведенный ниже, объясняет позицию каждой партии", - пишет автор.

Франция

"Национальный фронт" является влиятельной пропутинской партией в Европе, 22 депутата от этой партии представлены в Европейском парламенте. "Национальный фронт" также единственная партия, в отношении которой было доказано, что она пользовалась российской финансовой поддержкой. В 2014 году "Национальный фронт" получил кредит от российского банка, близкого к Кремлю, в размере 9,4 млн евро. Он был предназначен для финансирования избирательных кампаний партии. Марин Ле Пен поддерживает российскую внешнюю политику на Украине и на Ближнем Востоке. Партия, в частности, признала аннексию Крыма. Ле Пен также говорит, что хочет выйти из НАТО и создать новый альянс с Россией", - отмечает автор.

"Среди "Республиканцев" Франсуа Фийон известен своей близостью с Владимиром Путиным, как и депутат Тьерри Мариани", - говорится в статье.

Соединенное Королевство

"В Великобритании Британская национальная партия (BNP), крайне правая националистическая партия, весьма ангажирована в своей поддержке Владимира Путина. Ник Гриффин, ее экс-президент до 2014 года, принимал участие в качестве наблюдателя в выборах в Госдуму в 2011 году и провозгласил, что "российские выборы намного справедливее, чем выборы в Великобритании", - говорится в статье. - Многие члены Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) также открыто проявили свое восхищение Путиным и свою поддержку его действий в Сирии. Их лидер Найджел Фарадж (28 ноября новым лидером UKIP был избран Пол Наттолл. - Прим. ред.) не стал исключением".

Германия

"Германия насчитывает три крайне правые пропутинские партии. Движение "Патриотические европейцы против исламизации Запада", известное под названием Pegida, стало "Народной партией прямой демократии и свободы". Активисты Pegida известны своим размахиванием российскими флагами во время манифестаций. Группа призывает к немедленной нормализации отношений между Германией и Россией. По мнению экспертов, опрошенных изданием Deutsche Welle, влечение немецких крайне правых к Путину связано с тремя факторами: отношения бывшей Восточной Германии с Россией, антиамериканские чувства и привлекательность Путина и его системы власти", - отмечает Декамп.

Партия "Альтернатива для Германии" (AfD) также имеет связи с Россией. Национал-демократическая партия Германии - третья крайне правая пропутинская партия.

Венгрия

"Венгерский премьер-министр Виктор Орбан - один из наиболее русофильских европейских глав правительства. Он выступает против внешней политики Евросоюза, которая, по его мнению, нацелена на изоляцию России. Он не согласен с санкциями европейского блока и превозносит модель капитализма российского государства.

Крайне правая партия Jobbik тоже пропутинская", - комментирует автор.

Италия

"Солидарная со своими западными союзниками в дипломатическом плане, страна проголосовала за продление санкций против России - президент Маттео Ренци при всем том желает улучшения отношений с Путиным. Следует сказать, что Италия является вторым крупнейшим европейским экспортером в Россию после Германии. После наложения санкций итальянский экспорт снизился на 30%. "Лига Севера", националистическая крайне правая итальянская партия - открыто пропутинская. Она, в частности, поддерживает российскую интервенцию в Сирии и защищает сотрудничество с Путиным по борьбе против "Исламского государства", - отмечает портал Slate.fr.

Греция

"Партия СИРИЗА Алексиса Ципраса продемонстрировала определенную степень русофилии, в частности, по причине своего евроскептицизма. Во время визита в Москву в 2014 году греческий премьер-министр активно выступил против санкций ЕС, наложенных на Россию, и поддержал позицию Кремля, согласно которой Украина якобы ответственна за жестокость, творящуюся в стране, поскольку сама приютила неонацистских фашистов в своем правительстве после ухода президента Януковича", - говорится в статье.

Испания

"Пабло Иглесиас из популистской левой партии "Подемос" входит в число тех лидеров, которые выступают против внешней политики Запада в отношении России и присоединяется к Путину в его неприятии американского либерализма", - считает автор.

Чешская Республика

Чешский президент Милош Земан из Чешской социал-демократической партии (левоцентристская) - один из редких лидеров стран-членов ЕС, поддерживающих дружеские отношения с Россией.

Словакия

Премьер-министр Роберт Фицо также не согласен с санкциями против России, которые он называет "безумными".

Польша

В стране, которая традиционно была весьма критично настроена против вторжения России на Украину, в 2015 году возникла новая партия, заявляющая о своих пропутинских позициях. Антикапиталистическая левая партия под названием "Смена" отрицает российское проникновение на восток Украины и выступает против антироссийских санкций.

Молдавия

"Молдавия в ноябре 2016 года выбрала пророссийского президента-социалиста, который хочет положить конец интеграции страны в Евросоюз, - отмечает автор. - Избранный президент Игорь Додон желает также выйти из Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС и отдать предпочтение отношениям с Россией, в частности, присоединившись к экономическому евроазиатскому блоку, где господствует Россия".

Болгария

Болгария тоже избрала пророссийского президента в этом месяце. Социалист Румен Радев хочет укрепить экономическое сотрудничество с Москвой и выступает против санкций, наложенных Евросоюзом.

Австрия

Крайне правая Австрийская партия свободы (FPÖ) - одна из европейских политических партий, объявивших легитимным референдум в Крыму.

Бельгия

Фламандская крайне правая партия (имеется в виду партия "Фламандский интерес". - Прим. ред.) также является другом Москвы. Партия желает большего сотрудничества с Россией в рамках Европейского парламента.

Латвия

"Социал-демократическая партия "Гармония" не очень уж пропутинская, тем не менее, поскольку она состоит большей частью из лиц российского происхождения, она чувствительно относится к судьбе, уготованной своему великому соседу. Вследствие этого партия поддерживает вступление Латвии в Евросоюз и НАТО, но все же положительно относится к сотрудничеству с Россией", - заключает Валери Декамп.