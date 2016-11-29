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29 ноября 16, 18:48
В Нидерландах запретили носить паранджу и балаклавы
паранджа
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Закрытую мусульманскую одежду нельзя будет носить в общественных местах
Закрытую мусульманскую одежду нельзя будет носить в общественных местах

Нижняя палата парламента Нидерландов приняла закон, который запрещает носить в общественных местах одежду, которая закрывает лицо, передает Reuters.

Запрет распространяется на бурки – женскую одежду, похожую на паранджу, полностью закрывающую тело и лицо, и никабы – женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз, а также на балаклавы и мотоциклетные шлемы.

По закону, такую одежду нельзя будет носить в общественном транспорте, образовательных и медицинских учреждениях, а также в правительственных зданиях. Нарушителям будет грозить штраф – 405 евро.

Теперь закон должна одобрить верхняя палата парламента Нидерландов.

Как сообщал Корреспондент.net, 27 сентября в Швейцарии нижняя палата парламента одобрила законопроект о запрете мусульманских одеяний, закрывающих лицо женщины.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ношение паранджи не способствует интеграции мусульманок в немецкое общество.
Korrespondent
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