Россия хозяйничает в Сирии, Запад бессилен

Париж требует провести экстренное заседание Совбеза ООН, чтобы "осуществить прекращение боевых действий" в Сирии, информирует Марк Семо в Le Monde.

"Никогда еще после окончания холодной войны США, Франция, Великобритания - три страны лидера того, что принято называть "Западом", - не казались столь бессильными перед лицом России, ставшей единственной истинной хозяйкой положения в Сирии. Они повсюду трубят о "глубокой озабоченности" трагедией, происходящей в Алеппо, но, похоже, мало что могут сделать, в то время как российская авиация контролирует сирийское небо, что препятствует сбрасыванию гуманитарной помощи", - говорится в статье.

Никогда еще с начала восстания весной 2011 года против режима Башара Асада международное равновесие не смещалось столь неблагоприятно для сирийской умеренной оппозиции, считает автор.

"Уже и так сдержанные в обязательствах, выходящих за пределы борьбы с "Исламским государством" (запрещено в РФ. - Прим. ред.), США рискуют после водворения в Белом доме в январе Дональда Трампа еще больше утратить интерес к сирийскому досье. Будущий президент рассчитывает решать этот вопрос в согласии с Москвой, вернее, взять на себя часть работы Кремля", - полагает Семо.

"Париж и Лондон, два других крупных центра поддержки умеренной оппозиции, также парализованы. Британцы, впутанные в "Брекзит", сконцентрировались на своих внутренних проблемах. Во Франции президентство Олланда подходит к концу", - отмечает автор статьи.

"Речь не столько о бессилии, сколько об отсутствии политической воли, в первую очередь у американцев, - анализирует Брюно Тертре, ведущий научный сотрудник Фонда стратегической разведки. - Барак Обама располагает в эти несколько недель до вступления в должность своего преемника свободой действий "хромой утки", но он, видимо, не станет менять свою установку".

"Что касается главных арабских союзников сирийского восстания, начиная с Саудовской Аравии, то они придерживаются выжидательной политики и не станут делать ничего, что может поставить их в сложное или опасное положение перед приходом нового президента США", - продолжает Семо.

"Русские пользуются удобным моментом, чтобы как можно больше сделать на местах свершившимся фактом до водворения во власть Дональда Трампа и затем разыграть карту диалога", - сокрушается один неназванный западный дипломат. В подобном контексте поле для маневра как минимум сужается. "Мы стараемся хотя бы избежать худшего", - признает он в Париже, где хотят поддержать давление на Москву, в том числе через ООН. Глава французской дипломатии Жан-Марк Эйро во вторник утром призвал к экстренному созыву заседания Совета Безопасности ООН, чтобы "прекратить боевые действия и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи".

"Париж также раздумывает над средствами оказания давления на сирийский режим и его российского союзника, - говорится в статье. - Кроме того, Париж и Лондон готовят проект резолюции, осуждающей применение химического оружия в Сирии джихадистами ИГИЛ, использовавшими его, по крайней мере, один раз, а также сирийским режимом".

"Документ, вероятно, будет заблокирован российским вето, хотя, превращая использование химического оружия в обычное явление, Москва рискует оказаться в большей изоляции в Совбезе, - считает Семо. - В сентябре Пекин предпочел воздержаться от голосования по резолюции относительно Алеппо, нежели последовать примеру Москвы. Но, по признанию одного французского дипломата, "вопрос в том, до какой степени Путин еще чувствителен к мировому общественному мнению".