Армения объединяет все свои силы с Россией

"Армения вот-вот станет подмостками для драмы о взаимоотношениях "жесткой силы" и "мягкой силы", - утверждает обозреватель Foreign Policy Эмили Тэмкин.

На этой неделе посольство США в Армении объявило, что США, ЕС и правительства Великобритании и Германии окажут финансовую поддержку новых процедур голосования в Армении, призванных обуздать фальсификации на выборах.

"Это знак, что Армения вскоре начнет крепить связи с США и Западной Европой? Не совсем", - пишет автор.

"Министр обороны Армении Виген Саргсян сейчас находится в Москве. Ожидается, что на этой неделе он и министр обороны РФ Сергей Шойгу подпишут обновленное соглашение о группировке войск. По условиям этого соглашения Россия получит законную возможность применения своих войск якобы для защиты Армении", - говорится в статье.

Из-за того, что Россия все теснее притягивает к себе Армению, некоторые азербайджанские депутаты предлагают пересмотреть тесные отношения своей страны с Россией.

Но автор считает: Армения вряд ли порвет с Россией ради американских объятий, и еще менее вероятно, что Азербайджан отвернется от России и обратится к подлинной демократии.