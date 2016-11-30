Израиль разбомбил под Дамаском колонну с оружием

Утром в среду, 30 ноября, ВВС Израиля атаковали колонну грузовиков в районе Дамаска, а также укрепление армии Башара Асада в столице Сирии, пишут арабские СМИ.

Согласно опубликованной информации, атаке подверглась колонна, двигавшаяся неподалеку от шоссе Дамаск-Бейрут. Предполагается, что речь идет о транспорте, перевозившем вооружения для боевиков Хезболлы.

Атаковано также укрепление сирийской армии в Дамаске. В результате этого удара был уничтожен склад боеприпасов, принадлежавший 38-й бригаде 4-й армии. О пострадавших не сообщается.

По некоторым сведениям, удары были нанесены с беспилотника, находившегося в воздушном пространстве Ливана. Местные жители сообщили, что слышали не менее четырех мощных взрывов.

В пресс-службе армии Израиля отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. Официальный Дамаск подтвердил факт воздушной атаки, возложив ответственность на Израиль.

Как сообщал Корреспондент.net, 27 ноября израильские военные накрыли огнем в Сирии боевиков, связанных с Исламским государством. Эта атака стала ответом на нападение на израильских солдат в южной части Голанских высот.