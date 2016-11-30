В контрразведке ФРГ выявили исламиста

Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) выявило исламиста в своих рядах, сообщает немецкий таблоид Bild.

В материале говорится, что речь идет о 51-летнем гражданине ФРГ, который под фальшивым именем вел в интернете исламистскую пропаганду, а также организовал утечку секретной информации. Слежка за "кротом" велась в течение четырех недель.

По информации Bild, исламист "проработал в ведомстве менее года". Как заявили в BfV, этот сотрудник "был принят недавно и во время приема, обучения и работы вел себя неприметно".

Немецкая газета Die Welt сообщает, что мужчина, согласно его собственному признанию, планировал "устроить теракт с применением бомбы в главном здании BfV". Такой теракт был бы "по воле Аллаха", цитирует исламиста издание. В настоящее время выдан ордер на его арест, следствие ведет прокуратура Дюссельдорфа.

Член парламентской комиссии Бундестага по контролю за спецслужбами выразил свое возмущение "поведением ведомства по охране конституции": "Это настоящее оскорбление и наглость, что мы узнаем об исключительно серьезном инциденте через СМИ. Глава ведомства Маасен должен объяснить, почему он сначала проинформировал не контролирующий орган, а СМИ".