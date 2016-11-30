Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.07
USD
25.60
RUB
0.39
EUR
27.22
USD
25.55
RUB
0.40
EUR
28.68
USD
26.85
RUB
0.42
Новости
Мир
30 ноября 16, 13:58
В контрразведке ФРГ выявили исламиста
бундесвер,армия,ФРГ,
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) выявило исламиста в своих рядах.

Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) выявило исламиста в своих рядах, сообщает немецкий таблоид Bild.

В материале говорится, что речь идет о 51-летнем гражданине ФРГ, который под фальшивым именем вел в интернете исламистскую пропаганду, а также организовал утечку секретной информации. Слежка за "кротом" велась в течение четырех недель.

По информации Bild, исламист "проработал в ведомстве менее года". Как заявили в BfV, этот сотрудник "был принят недавно и во время приема, обучения и работы вел себя неприметно".

Немецкая газета Die Welt сообщает, что мужчина, согласно его собственному признанию, планировал "устроить теракт с применением бомбы в главном здании BfV". Такой теракт был бы "по воле Аллаха", цитирует исламиста издание. В настоящее время выдан ордер на его арест, следствие ведет прокуратура Дюссельдорфа.

Член парламентской комиссии Бундестага по контролю за спецслужбами выразил свое возмущение "поведением ведомства по охране конституции": "Это настоящее оскорбление и наглость, что мы узнаем об исключительно серьезном инциденте через СМИ. Глава ведомства Маасен должен объяснить, почему он сначала проинформировал не контролирующий орган, а СМИ".

Inopressa
Ещё по теме:
Новый взрыв в Багдаде, более 40 погибших
Стрельба на улицах Чикаго, пострадали пять человек
В Киеве агрессивный водитель подстрелил пешехода
В Греции беспорядки в лагере для беженцев
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Суд в Люксембурге снял часть санкций с Ротенберга
noimageИзраиль разбомбил под Дамаском колонну с оружием
noimageАрмения объединяет все свои силы с Россией
noimageРоссия хозяйничает в Сирии, Запад бессилен
noimageВ Нидерландах запретили носить паранджу и балаклавы
Лента новостей
Загрузка...