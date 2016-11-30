Суд в Люксембурге снял часть санкций с Ротенберга

Европейский суд в Люксембурге частично удовлетворил жалобу российского миллиардера Аркадия Ротенберга, признав неправомочными персональные санкции с 30 июля 2014 года до 14 марта 2015 года, в тоже время суд отказался отменить санкции с 15 марта 2015 года до 15 сентября 2016 года.

Об этом говорится в решении суда от 30 ноября 2016 года.

года, "Суд решил снять ограничительные меры с господина Ротенберга в период с 30 июля 2014 года до 14 марта 2015 года из-за того, что при наложении санкций возникли ошибки. Однако суд признал законными санкции от 15 марта 2015 года, поскольку в это время господин Ротенберг, прибывая в близких связях с президентом Путиным, продолжал получать прибыль от аннексии Крыма", — говорится в решении суда.

В своем решении суд подчеркивает, что разрешение, выданное компании Ротенберга на строительство моста в Крыму, подрывает территориальную целостность Украины.

Также суд не обошел вниманием и гуманитарную политику Ротенберга в Крыму.

"Проект "Детям России: Адрес-Крым" направлен на то, чтобы убедить жителей Крыма в том, что они россияне. Суд рассмотрел деятельность этого проекта и пришел к решению, что его деятельность также подрывает территориальную целостность Украины", — говорится в решении суда.

В суде также отметили близость Ротенберга к российскому президенту Владимиру Путину.

"Ротенберг состоит в давних дружественных отношениях с Путиным. От также является его спарринг-партнером по дзюдо. Все свое имущество он заработал во время президентства Путина. Его компании часто получали выгодные заказы от государства. Например, он построил несколько объектов для негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние". В сентябре 2016 года США ввели санкции против "Мостотреста".

Помимо Ротенберга европейские санкции решили оспорить "Роснефть", Внешэкономбанк, ВТБ, Сбербанк, "Газпром нефть", а также телеведущий Дмитрий Киселев.

Напомним, 15 сентября Европейский суд принял решение частично снять санкции с бывшего президента Украины Андрея Клюева.