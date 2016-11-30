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30 ноября 16, 15:20
Бельгийское пиво признано культурным наследием ЮНЕСКО
Бельгийское пиво
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По всей стране работает более двухсот пивоварен, производящих тысячи сортов пива.
По всей стране работает более двухсот пивоварен, производящих тысячи сортов пива.

Пивоваренные традиции Бельгии включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает сайт организации.

По всей стране работает более двухсот пивоварен, производящих тысячи сортов пива. Кроме того, пиво является важной частью бельгийской культуры, начиная от особого способа подачи напитка к столу и заканчивая пивными фестивалями и музеями.

Пиво также используется в бельгийской кулинарии, в частности, для изготовления сыров. "Изготовление и умение ценить пиво являются частью наследия многих сообществ на всей территории Бельгии", - говорится в сообщении ЮНЕСКО.

Отметим, что в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, к примеру, входят японский театр Кабуки, капоэйра, соколиная охота и др.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что Израиль поссорился с ЮНЕСКО из-за Храмовой горы.
 
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