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30 ноября 16, 15:21
Арно Монтебур требует снятия санкций с России
санкции
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"Нам нет никакого смысла позволять втягивать себя в какие-то сложные обстоятельства, ведущие к возрождению холодной войны с Россией.

Кандидат на президентских праймериз во Франции от левых сил Арно Монтебур желает "нормализации" отношений с Россией, а также выступает за отмену европейских санкций, наложенных на нее, сказал он в интервью газете Le Monde, опубликованном во вторник", - пишет Le Point со ссылкой на AFP.

"Бывший министр-социалист по сирийскому досье высказывается за "деэскалацию, включая диалог с русскими", в тот момент, когда режим Башара Асада при российской поддержке фактически берет под контроль мятежный бастион в восточном Алеппо", - говорится в статье.

"Нам нет никакого смысла позволять втягивать себя в какие-то сложные обстоятельства, ведущие к возрождению холодной войны с Россией. Это не в наших интересах, и это не соответствует реалиям", - заявил он в интервью Le Monde.

"Наши отношения достаточно сложные. Мы наложили санкции на Россию, которые противоречат нашим интересам. Мы нуждаемся в России по причине ее силы в сложившемся мировом балансе", - сказал экс-министр экономики.

"Я считаю необходимым переходить к нормализации постепенно: с одной стороны, снятие санкций, с другой - рассмотрение решений, представленных Россией по украинскому досье", - сказал он по поводу европейских санкций против Москвы.

Монтебур также считает, что "Франция должна готовиться к пересмотру своих взглядов на присутствие в интегрированной структуре командования НАТО", информирует агентство. Кроме того что "это участие дорого нам обходится", не давая "желаемого влияния", в Белый дом скоро придет Дональд Трамп, который заявлял, что освободит Америку от обязательств по военной поддержке Европы, подчеркивает он.

"Очевидно, что европейцы должны научиться обходиться без американского зонтика", - сказал французский политик.

Inopressa
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