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30 ноября 16, 15:59
ЦРУ призывает Трампа осторожно относиться к обещаниям Кремля
Джон Бреннан
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По мнению главы ЦРУ, Вашингтону следует остерегаться обещаний России в вопросах разрешения сирийского кризиса.
По мнению главы ЦРУ, Вашингтону следует остерегаться обещаний России в вопросах разрешения сирийского кризиса.

Уходящий со своего поста директор ЦРУ Джон Бреннан предупредил избранного президента США Дональда Трампа, что следует с осторожностью работать с Москвой в попытках разрешить кризис в Сирии. Трамп и новая администрация должны "остерегаться российских обещаний", заявил он в интервью BBC, уточнив, что, на его взгляд, российские обещания не были выполнены.

По мнению Бреннана, в настоящее время Россия является ключевым игроком в Сирии, но он сомневается, что Москва пойдет на переговоры о будущем этой страны.

Вместе с тем директор ЦРУ выразил надежду на улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой.

Кроме того, Бреннан заявил, что будет "верхом глупости", если Дональд Трамп разорвет сделку с Тегераном, потому что это увеличило бы вероятность приобретения ядерного оружия Ираном и другими странами.

Недавно Трамп официально объявил о назначениях на пост генпрокурора США и директора ЦРУ. Генпрокурором назначен сенатор от Алабамы Джефф Сешнс, а ЦРУ возглавил член палаты представителей от Канзаса Майк Помпео.
Korrespondent
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