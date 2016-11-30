ЦРУ призывает Трампа осторожно относиться к обещаниям Кремля

Уходящий со своего поста директор ЦРУ Джон Бреннан предупредил избранного президента США Дональда Трампа, что следует с осторожностью работать с Москвой в попытках разрешить кризис в Сирии. Трамп и новая администрация должны "остерегаться российских обещаний", заявил он в интервью BBC, уточнив, что, на его взгляд, российские обещания не были выполнены.

По мнению Бреннана, в настоящее время Россия является ключевым игроком в Сирии, но он сомневается, что Москва пойдет на переговоры о будущем этой страны.





Вместе с тем директор ЦРУ выразил надежду на улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой.





Кроме того, Бреннан заявил, что будет "верхом глупости", если Дональд Трамп разорвет сделку с Тегераном, потому что это увеличило бы вероятность приобретения ядерного оружия Ираном и другими странами.





Недавно Трамп официально объявил о назначениях на пост генпрокурора США и директора ЦРУ. Генпрокурором назначен сенатор от Алабамы Джефф Сешнс, а ЦРУ возглавил член палаты представителей от Канзаса Майк Помпео.



