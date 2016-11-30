Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.07
USD
25.60
RUB
0.39
EUR
27.18
USD
25.54
RUB
0.40
EUR
28.68
USD
26.85
RUB
0.42
Новости
Мир
30 ноября 16, 17:08
Трамп уходит из бизнеса
Трамп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Новый президент США полностью оставит свою бизнес-империю, чтобы избежать конфликта интересов.
Новый президент США полностью оставит свою бизнес-империю, чтобы избежать конфликта интересов.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил об уходе из бизнеса. В своем Twitter он написал, что 15 декабря по этому поводу даст в Нью-Йорке большую пресс-конференцию.

По словам Трампа, он уходит из бизнеса, чтобы полностью сосредоточиться на управлении страной. "Президентство является гораздо более важной задачей".

"Хотя я не уполномочен делать это согласно закону, я чувствую, что это визуально важно, как президенту, чтобы никоим образом не иметь конфликта интересов со своими различными предприятиями", – пояснил он.

Трамп является президентом строительного конгломерата Trump Organization и основателем компании Trump Entertainment Resorts, которая специализируется на игорном и гостиничном бизнесе. В 1996—2015 годах был владельцем конкурса красоты Мисс США.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что Дональд Трамп заявил о "серьезных" нарушениях на выборах в трех штатах, которые выиграла его соперник Хиллари Клинтон.
Korrespondent
Ещё по теме:
Чего же Путин хочет от Трампа?
На охрану Трампа и его семьи уходит $1 миллион в день
Забудьте, что Трамп обещал на выборах
Трамп - это американский Путин?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ЦРУ призывает Трампа осторожно относиться к обещаниям Кремля
noimageАрно Монтебур требует снятия санкций с России
noimageБельгийское пиво признано культурным наследием ЮНЕСКО
noimageСуд в Люксембурге снял часть санкций с Ротенберга
noimageВ контрразведке ФРГ выявили исламиста
Лента новостей
Загрузка...