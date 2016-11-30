Трамп уходит из бизнеса

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил об уходе из бизнеса. В своем Twitter он написал, что 15 декабря по этому поводу даст в Нью-Йорке большую пресс-конференцию.

По словам Трампа, он уходит из бизнеса, чтобы полностью сосредоточиться на управлении страной. "Президентство является гораздо более важной задачей".

"Хотя я не уполномочен делать это согласно закону, я чувствую, что это визуально важно, как президенту, чтобы никоим образом не иметь конфликта интересов со своими различными предприятиями", – пояснил он.





Трамп является президентом строительного конгломерата Trump Organization и основателем компании Trump Entertainment Resorts, которая специализируется на игорном и гостиничном бизнесе. В 1996—2015 годах был владельцем конкурса красоты Мисс США.





Ранее Корреспондент.net сообщал, что Дональд Трамп заявил о "серьезных" нарушениях на выборах в трех штатах, которые выиграла его соперник Хиллари Клинтон.







