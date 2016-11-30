Еврокомиссия предлагает потратить на оборону €5 млрд

Еврокомиссия предлагает создать оборонный фонд Евросоюза, в который предполагается привлекать около 5 миллиардов евро в год для совместной разработки и создания техники и 500 миллионов евро в год на программы оборонных исследований, говорится в коммюнике ЕК.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии в среду.

"Чтобы гарантировать нашу коллективную безопасность, мы должны инвестировать в совместное развитие технологий и оборудования стратегического значения. Это требует большего сотрудничества государств-членов и вовлечения национальных ресурсов. Если Европа не позаботится о собственной безопасности, никто не сделает это за нас", — сказал президент ЕК Жан-Клод Юнкер.

Как сообщает Еврокомиссия, оборонный фонд будет способствовать странам Евросоюза совместно приобретать технику, чтобы сократить расходы отдельных стран. "Эта статья должна позволить мобилизовать около 5 миллиардов евро в год. Комиссия запустит исследование, чтобы уточнить эту сумму", — говорится в документе.

Второй раздел фонда — исследования — до 2020 года должен пополниться 90 миллионами евро. При этом ЕК предлагает после 2020 года мобилизовать на эти цели 500 миллионов евро ежегодно.

Кроме того, в рамках Плана предусматривается стимулирование инвестиций в малый и средний бизнес, стартапы и поставщиков оборонной сферы. Отмечается, что европейские структурные и инвестиционные фонды и Европейский инвестиционный бюджет, необходимый для обороны, а также создать рабочую группу, которая будет отвечать за имплементацию оборонного союза.

Как известно, точлком для создания оборонного союза ЕС стали заявления американского прездента Дональда Трампа. По его словам, заявлял, что европейские страны должны увеличить расходы на оборону.