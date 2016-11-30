11 невероятных фактов о королеве Елизавете ІІ (фото, видео)





4. Она училась на механика.





Королева — точнее принцесса на то время — не просто водила грузовики во время Второй мировой войны. Она также научилась их ремонтировать. Когда король и королева и принцесса Маргарет посетили тренировочный центр, они увидели принцессу Елизавету в комбинезоне под грузовиком Красного Креста. Принцесса Елизавета очень гордилась тем, что смогла отучиться на механика.













5. У нее два дня рождения в году.





Королева не отмечает один день рождения в году, как простая смертная (да и подарки, поди, получше получает, чем все мы, вместе взятые). Королева родилась 21 апреля, но ее «официальный» день рождения проводится в начале июня, в субботу.













6. Она отправляла электронные письма, когда интернет еще был неизвестен.





Думаешь, ты крутой в технологиях? Да ты и рядом не стоял со старушкой Лизой. Может, она и присоединилась к «Твиттеру» только в прошлом году, зато свое первое электронное письмо отправила еще из Армии в 1976 году (став первым монархом, который так сделал).













7. У нее масса самых крутых птиц по всему миру.





Многие думают, что королева владеет всеми лебедями в Великобритании, но это не так. Согласно официальному сайту Британской монархии, «Корона оставляет за собой право на владение всеми непомеченными лебедями в открытых водах, но право Королевы распространяется только на определенные участки Темзы и ее притоки». Хотя она все равно владеет большим количеством лебедей, чем любой человек, и каждый год церемония инвентаризации лебедей позволяет ей поплавать в водах Темзы и лично пересчитать всех своих пернатых подопечных.













8. Ей не чужды фотобомбы.





Во время Игр Содружества — 2014 австралийская хоккеистка Джейд Тейлор опубликовала в своем твиттере одно из самых эпичных селфи всех времен — на нем королева Елизавета подкинула Джейд и ее коллеге фотобомбу. И даже улыбнулась при этом.



