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1 декабря 16, 09:16
США будут противодействовать "скрытому влиянию" России
США
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Соединенные Штаты Америки намерены создать специальную межведомственную группу по "выявлению тайного влияния" России.

Соответствующий законопроект приняла Палата представителей США. Как сообщает Associated Press, за документ отдали свои голоса 390 конгрессменов, тогда как против высказались только 30.

Согласно принятому закону, в группу войдут представители Государственного департамента, ФБР, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства энергетики, а также управления директора национальной разведки. При этом в закона уточняется, что такая группа будет создана для "противодействия активным шагам России по обеспечению тайного влияния на народы и правительства".

Одной их ее функций, при этом, будет противодействие распространению заведомо ложной информации, а также коррупции, террористическим актам, нарушениям прав человека и убийствам, которые совершаются российскими агентами спецслужб и политическими элитами.

Напомним, как сообщалось, директор разведки США прогнозирует продолжение агрессии России против Украины и НАТО.
URA-Inform
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