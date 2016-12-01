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1 декабря 16, 09:22
Литва закупает у ФРГ 168 бронетранспортеров
Бронет,Литва
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Поставки будут осуществлятся несколькими партиями в течение следующих двух лет.
Поставки будут осуществлятся несколькими партиями в течение следующих двух лет.

Литва купит 168 бронетранспортеров М577 у Германии за 1,6 млн евро. Представители оборонных ведомств Литвы и ФРГ подписали соответствующий договор в Вильнюсе в среду, 30 ноября.

Согласно договору, литовская армия получит командно-штабные бронетранспортеры несколькими партиями в течение следующих двух лет. В комплекте с машинами бундесвер передаст Литве также запасные части, инструменты для техобслуживания и снаряжение для экипажа.

Также сообщается, что Литва укрепляет свои вооруженные силы на фоне российской агрессии на Донбассе, для чего уже закупила в Германии 21 самоходную гаубицу, 88 бронетранспортеров типа Boxer и 340 вездеходов производства автоконцерна Daimler. Поставки рассчитаны на период от 2017 до 2021 года.

В Литве хотят разместить американские ЗРК Patriot

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Литве издали методичку с рекомендациями на случай российской агрессии. В издании указывается, что "важно, чтобы гражданское население знало и имело волю к сопротивлению – когда эти элементы сильны, агрессор имеет трудности в создании условий для вторжения".

Источник: Русская служба Deutsche Welle
Korrespondent
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