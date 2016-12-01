Манафорт дает советы Трампу по выбору министров

"В среду Пол Манафорт стоял в фойе зала для торжеств на третьем этаже отеля Charles, через улицу от здания Таубмана Правительственной школы Кеннеди (Гарвард)", - повествуют корреспонденты The Daily Beast Оливия Нуцци и Асавин Саэбсаэнг.

"И Гарвард, как выясняется, не единственное место, где сейчас действует экс-председатель предвыборного штаба Дональда Трампа и бывший лоббист, который отстаивал интересы одних из худших диктаторов и убийц XX века", - пишут авторы.

"По данным двух источников, ознакомленных с процессом передачи президентских полномочий Трампу, Манафорт, формальная связь которого с избранным президентом прервалась в августе, основательно вовлечен в процесс выбора людей для формирующейся администрации", - передает издание.

Манафорт был нанят в штаб Трампа в апреле, однако на фоне потока журналистских расследований, посвященных его политической деятельности на Украине, в особенности учитывая похвалы Трампа в адрес российского президента-автократа Владимира Путина, Манафорт был уволен, говорится в статье.

Но сейчас, спустя несколько месяцев и после победы Трампа на выборах, Манафорт, кажется, вернулся, и на условиях, которые он, безусловно, считает более комфортными - окруженный почти полнейшей тайной, пишет газета.

"Я думаю, что он рассматривает все вопросы, - сказал бывший сотрудник предвыборного штаба Трампа, который тесно сотрудничал с Манафортом. - Полагаю, он все еще говорит с Трампом каждый день. А что Пенс? Манафорт повсюду. Пенс регулярно говорит по телефону с Манафортом". "Сейчас для всех сумасшедшее время", - заметил он.

Другой источник в штабе Трампа, работавший с Манафортом, подтвердил The Daily Beast, что тот в значительной степени участвует в выборе кандидатов для будущей администрации.

Когда журналисты The Daily Beast позже встретились с Манафортом, он не подтвердил и не опроверг то, что он входит в переходную команду Трампа.

"Я бы не хотел сейчас в это вдаваться, - заявил он. - Я здесь для того, чтобы говорить о предвыборной кампании, а не о переходном периоде".