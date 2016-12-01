В Сирии военные РФ славили Аллаха вместе с Хезболлой

В интернете опубликован видеоролик, который, как утверждается, снят в районе города Алеппо в Сирии. На видео боец ливанской группировки Хезболла и трое российских военнослужащих.

Приобняв одного из них, член Хезболлы обращается к россиянам, называя двоих из них по имени – Дмитрий и Сергей. Затем они повторяют за ним славословия в адрес Аллаха, имамов Али и Хусейна, явно не понимая их смысла.

В конце ролика боец произносит по-английски: "Yes, Hezbollah!", и российские солдаты с улыбками на лице повторяют этот лозунг. "Молодцы!", – услышали они в ответ.

Напомним, члены ливанской Хезболлы принимают активное участие в войне в Сирии на стороне президента Башара Асада. Эта организация признана террористической во многих странах мира, включая США, Великобританию, Канаду, Нидерланды, Израиль, Австралию.

В России Хезболла не считается террористической организацией. В ноябре 2015 года замглавы МИД РФ и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаил Богданов разъяснил эту ситуацию тем, что Хезболла не совершала терактов на территории РФ и является законной общественно-политической силой, имея представителей в парламенте Ливана.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте нынешнего года министры внутренних дел Лиги арабских государств проголосовали за признание группировки Хезболла террористической организацией.