Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.18
USD
25.56
RUB
0.39
EUR
27.27
USD
25.67
RUB
0.40
EUR
28.66
USD
26.84
RUB
0.42
Новости
Мир
1 декабря 16, 12:55
Киргизия просит РФ закрыть военные базы на ее территории
Киргизия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев считает, что российская база, расположенная на территории республики, "должна уйти" из страны.

Сроки договора пребывания истекают и русские должны уйти из Киргизии вслед за американцами. Об этом в четверг, 1 декабря, на пресс-конференции по итогам года заявил президент страны Алмазбек Атамбаев.

Он также пояснил, что Российская Федерация останется стратегическим партнером Киргизии, но в военном плане республика должна опираться на свои собственные силы.

Мы абсолютно правильно сделали по авиабазе США и время показало, что это было правильное решение.

Это касается и российской базы, - пояснил глава государства, добавив, что он смог донести эту мысль до президента России, и он его понял.

Напомним, на территории Киргизии размещена объединенная военная база РФ. Согласно двусторонним договоренностям, здесь находятся четыре объекта: авиационная база Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в городе Кант, испытательная военно-морская база в городе Каракол, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

Как сообщалось, в Киргизии задержали гражданина республики, который контактировал с пранкерами, организовавшими телефонный разговор от имени президента страны Алмазбека Атамбаева с президентом Украины Петром Порошенко.
URA-Inform
Ещё по теме:
Узбекистан закрыл свою границу для четырех государств
За терактом в Стамбуле стоят российские исламисты
Чеченская угроза ускорит возобновление дружбы Турции и РФ
На границе с Россией задержали 130 украинских вагонов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Финляндия несмотря на санкции возобновила торговлю с РФ
noimageСенаторы США требуют рассекретить файлы о роли РФ в выборах
noimageСирийские повстанцы ведут с Кремлем секретные переговоры
noimageПутин получил объяснение от Эрдогана о свержении Асада
noimageВ Сирии военные РФ славили Аллаха вместе с Хезболлой
Лента новостей
Загрузка...