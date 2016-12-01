Киргизия просит РФ закрыть военные базы на ее территории

Сроки договора пребывания истекают и русские должны уйти из Киргизии вслед за американцами. Об этом в четверг, 1 декабря, на пресс-конференции по итогам года заявил президент страны Алмазбек Атамбаев.

Он также пояснил, что Российская Федерация останется стратегическим партнером Киргизии, но в военном плане республика должна опираться на свои собственные силы.

Мы абсолютно правильно сделали по авиабазе США и время показало, что это было правильное решение.

Это касается и российской базы, - пояснил глава государства, добавив, что он смог донести эту мысль до президента России, и он его понял.

Напомним, на территории Киргизии размещена объединенная военная база РФ. Согласно двусторонним договоренностям, здесь находятся четыре объекта: авиационная база Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в городе Кант, испытательная военно-морская база в городе Каракол, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

Как сообщалось, в Киргизии задержали гражданина республики, который контактировал с пранкерами, организовавшими телефонный разговор от имени президента страны Алмазбека Атамбаева с президентом Украины Петром Порошенко.