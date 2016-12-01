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1 декабря 16, 13:23
Путин получил объяснение от Эрдогана о свержении Асада
Эрдоган
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В России утверждают, что Эрдоган в телефонном режиме объяснил свое заявление.
В России утверждают, что Эрдоган в телефонном режиме объяснил свое заявление.

В Кремле заявили, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным объяснил свои слова о свержении Башара Асада в Сирии.

Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Вчера состоялся телефонный разговор нашего президента с Эрдоганом, и эта тема затрагивалась. Он (Эрдоган) дал соответствующие объяснения", – сказал Ушаков, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее Эрдоган назвал смещение Асада своей целью в Сирии. По его словам, турецкие войска не претендуют на сирийскую землю и находятся там для установления справедливости.

В свою очередь Россия потребовала объяснений от Турции за эти слова, а Сирия пообещала противостоять "тирану Эрдогану".

 
Korrespondent
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