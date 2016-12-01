Сирийские повстанцы ведут с Кремлем секретные переговоры

По утверждениям деятелей сирийской оппозиции, лидеры сирийских повстанцев ведут с Россией секретные переговоры о прекращении боев в Алеппо, сообщает The Financial Times. Это демонстрирует, как можно оттеснить Вашингтон от ряда ключевых конфликтов на Ближнем Востоке, пишет журналистка Эрика Соломон.

"Четыре члена оппозиции из Северной Сирии, подконтрольной повстанцам, сообщили FT, что Турция играет роль посредника на переговорах с Москвой в Анкаре, - говорится в статье. - По их словам, главная тема переговоров - соглашение о прекращении конфликта в Алеппо".

"Теперь русские и турки разговаривают без Соединенных Штатов. Он [Вашингтон] полностью отстранен от этих переговоров и даже не знает, что происходит в Анкаре", - сказал один из деятелей оппозиции, пожелавший остаться анонимным ввиду щекотливости переговоров.

Газета замечает: информированные источники заявили, что это первый случай, когда в контакты с Россией вовлечено столько сирийских оппозиционных группировок.

"По-видимому, переговоры продвинулись недалеко, но сам факт того, что они проводятся - причем без участия США - высвечивает изменения в соотношении сил на Ближнем Востоке. Похоже, теперь региональные акторы с большей готовностью действуют в обход Вашингтона, пытаясь заключить пакты с Россией, а та стремится создать себе имидж крепнущей державы, которая может содействовать достижению таких соглашений", - комментирует журналистка.

Али Шейх Омар, лидер городского совета из Алеппо, сказал, что политики из Восточного Алеппо обговорили состав команды, которую они хотели бы отправить на переговоры с Россией о прекращении яростных авиаударов.

"Переговоры проводятся напрямую с русскими, потому что теперь все мы знаем, что Башар Асад - лишь губернатор провинции, выполняющий приказы Путина", - сказал Омар.

Американский эксперт Чарльз Листер утверждает, что первая встреча представителей России, Турции и повстанцев состоялась в Анкаре в понедельник, а вторая, вероятно, будет в субботу.

"Россия подстраховывается. Она предпочла бы заключить сделку с оппозицией, - сказал он. - Если Алеппо падет, сирийскому режиму понадобится столько военных для удержания города, что в остальных районах страны сирийские силы будут ослаблены - либо впадут в зависимость от иранской помощи, а этого варианта Москва хочет избежать".

Однако, по мнению Листера, оппозиции будет трудно выполнить российские требования.

Вдобавок между Анкарой и Москвой сохраняются трения. Турция обвинила руководство Сирии в ударе по турецким силам. "По словам повстанцев, Анкара полагает, что силы Асада получили разрешение от Москвы", - пишет газета.

Почему Москва сейчас стремится заключить соглашение с повстанцами? "Один деятель оппозиции предположил, что Россия стремится расширить свою роль на переговорах, касающихся не только Ближнего Востока. По его словам, россияне "фактически говорят: фиг вам, американцы".